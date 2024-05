video suggerito

Il significato nella Smorfia dei numeri del Superenalotto da 101 milioni vinto a Napoli Cosa significano nella Smorfia Napoletana i numeri milionari del Superenalotto vinto a Napoli? Analizziamoli uno a uno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

I numeri da giocare a Napoli non sono soltanto pseudostatistica, fortuna e speranza mista a disperazione: fanno parte di quel realismo magico napoletano che porta la realtà a superare i suoi confini ed entrare nell'insondabile, nel fantastico. La Smorfia napoletana è nota a tutti: è questa sorta di "dizionario" dei numeri che vengono associati a persone, azioni, situazioni, per ottenere il procedimento inverso, ovvero dalla vita reale si ricava il nummariello da giocare. Come? Al Lotto, ovviamente, croce e delizia di tanti napoletani fin dalla notte dei tempi. Ma i numeri sono anche quelli dei giochi derivati, come ad esempio il Superenalotto.

Nel caso attuale, la maxi-vincita al Superenalotto di maggio 2024, 101 milioni di euro ottenuti con una giocata di appena 2 euro, effettuati in una ricevitoria storica di via Toledo che – ironia della sorte – si chiama "Bella ‘mbriana", come lo spirito benefico della casa che porta salute e ricchezza, cantato da Pino Daniele in una meravigliosa canzone – è difficile che i numeri vincenti siano stati giocati con l'idea di interpretare un sogno o un fatto realmente accaduto. Però è inevitabile chiederselo: cosa significano nella Smorfia napoletana i numeri del Superenalotto che hanno frutttato la bellezza di 101 milioni e rotti?

Analizziamo la sestina del Superenalotto più Jolly e Superstar:

6 è definito come «chella che guarda ‘nderra», quella che guarda a terra. È l'organo genitale femminile.

40 nella Smorfia è «'a guallera» ovvero l'ernia inguino-scrotale. Il termine viene usato per definire una persona scocciante, noiosa, pesante.

80 ‘a vocca, la bocca

71 numero notissimo: «L'ommo ‘e mmerda», l'uomo di poco valore

55 ‘a musica

20 ‘a festa

Numero Jolly è stato il 12, ovvero ‘o surdato

mentre il Numero Superstar il 75 che nella smorfia è la maschera Pulcinella.