Sciopero lunedì 27 novembre 2023: orari dei mezzi, motivazioni e modalità città per città

Lunedì 27 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale con modalità territoriali. I trasporti saranno a rischio a causa dello stop di 24 ore proclamato dai sindacati Usb, Orsa, Sgb, Cub, Adl e Cobas. Previste due fasce di garanzia in cui i mezzi circoleranno regolarmente. Tra le città coinvolte, ci saranno anche Milano, Roma e Napoli.

In arrivo una nuova giornata di disagi per chi si muove con i mezzi pubblici. Lunedì 27 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale con modalità territoriali. I trasporti saranno a rischio a causa dello stop di 24 ore proclamato dai sindacati Usb, Orsa, Sgb, Cub, Adl e Cobas, ma saranno previste due fasce di garanzia in cui i mezzi circoleranno regolarmente. Tra le città coinvolte, ci saranno anche Milano, Roma e Napoli.

Le sigle sindacali hanno invitato i lavoratori a partecipare alla contestazione per richiedere “aumenti salariali dignitosi”, “migliori condizioni di lavoro”, il “blocco delle privatizzazioni” e la “tutela della salute e della sicurezza”. In un comunicato congiunto, è stato anche contestato “l’ennesimo tentativo di imbavagliare la categoria”.

Sciopero 27 novembre 2023, motivazioni e modalità della protesta

Come già detto, durante lo sciopero il servizio verrà garantito durante le fasce tutelate dalla legge, dall’inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Come sempre, potrebbero non funzionare anche i servizi, a partire da ascensori e scale mobili che necessitano, per essere attivi, del presidio del personale di stazione.

Guardando alle motivazioni più nel dettaglio, l'Usb ha indetto la mobilitazione in difesa del "libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti", ma anche per "lo stop alle spese militari per la guerra in Ucraina". Invece, Cobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti hanno fatto sapere che, tra le altre cose, sciopereranno per un "aumento salariale di 300 euro e la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti".

Gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi a Milano e in Lombardia

A scioperare lunedì 27 saranno i dipendenti delle aziende del trasporto su Milano e in Lombardia. Sul sito di ATM sono stati pubblicati i dettagli. "A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio", si legge in un comunicato. La mobilitazione influirà anche sulla circolazione della Funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30 fino alla fine del servizio. Garantite invece le corse 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 di Linee Autoguidovie di Regione Lombardia dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59.

Non sono invece state previste "interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate", fa sapere invece Trenord. Il servizio aeroportuale Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona sarà garantito e, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie: tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1) tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50″.

Orari garantiti di metro, bus e tram Atac a Roma

"Per la giornata del 27 novembre 2023, la segreteria regionale della organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato l'organizzazione sindacale Orsa hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla Usb a livello nazionale dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Con le stesse modalità anche le organizzazioni sindacali Sgb e Cub hanno aderito allo sciopero nazionale proclamato da Cobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti", comunica in una nota pubblicata sul sito ufficiale l'Atac, in relazione alle modalità con cui si svolgerà lo sciopero a Roma. Durante lo sciopero, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: quindi, da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

Sciopero a Napoli dei mezzi Eav

La contestazione sindacale riguarderà anche la città di Napoli. Come si legge sul sito delle Ente Autonomo Volturno, "il giorno 27 novembre 2023 è stata proclamata un’azione di sciopero nazionale di 24 ore dalla O.S. USB e uno sciopero aziendale di 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dalla O.S. USB". A questo link è possibile trovare tutti i dettagli relativi a Linee Vesuviane, Linee Flegree, Linee Suburbane, Linea Metropolitana Piscinola – Aversa, Funivia del Faito e al Servizio Autolinee.

Lo sciopero di lunedì 27 novembre 2023 città per città

Di seguito tutte le informazioni sullo sciopero del 27 novembre città per città. A Torino il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito in determinate fasce orarie, fa sapere il Gruppo Torinese Trasporti. Il "Servizio Urbano-Suburbano, Metropolitana, Centri di servizi al cliente: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Il Servizio Extraurbano, Servizio Bus Sostitutivo Ferrovia sfmA- Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Servizio Ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00", si legge sul sito ufficiale, dove è possibile trovare tutti i dettagli.

In un comunicato stampa Autolinee Toscane fa sapere che lunedì 27 novembre i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni in tutta la Toscana, a causa di tre scioperi, due nazionali di 24 ore e uno aziendale di 4 ore, che si sovrapporranno". Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. "Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero", aggiunge l'azienda.

In Emilia-Romagna i servizi di bus Tper di Bologna e Ferrara non saranno garantiti dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Come viene precisato in una nota, "negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera". Lo sciopero riguarderà anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di lunedì 27 novembre. Mentre per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Anche l'Azienda Mobilità e Trasporti di Genova e provincia ha fatto sapere che aderirà allo sciopero nazionale di 24 ore. Nel comunicato diffuso da AMT si legge che, per quanto riguarda il servizio di trasporto urbano a Genova, "il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti)", mentre per il servizio di trasporto provinciale "il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30″. Disagi anche sulla Ferrovia Genova Casella: "il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno".