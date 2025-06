video suggerito

Sciopero oggi 20 giugno: 32 voli cancellati Ita Airways, orari di treni Trenitalia, Italo e mezzi pubblici Oggi, venerdì 20 giugno, giornata difficile per il settore dei trasporti a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati Usb, Cub e Cobas. Riguarda tutte le categorie, anche scuola e sanità, ma sta causando problemi soprattutto a chi si sposta in treno, con i mezzi pubblici e in aereo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repetorio.

Oggi, venerdì 20 giugno, giornata difficile per il settore dei trasporti a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Riguarda tutte le categorie, comprese la scuola e la sanità, ma sta causando problemi soprattutto a chi si sposta in treno, con i mezzi pubblici e in aereo.

Nonostante treni cancellati e qualche ritardo da Nord a Sud, il traffico ferroviario, fortunatamente, non è stato totalmente paralizzato. Le corse saranno garantite nelle fasce 6 – 9 e 18 – 21.

Sui siti ufficiali è possibile consultare l’elenco dei treni assicurati: a questo link quello di Italo, cliccando qui invece trovate quello di Trenitalia. Alla stazione Termini di Roma il tabellone mostra che un treno su quattro di quelli in partenza nella mattinata è stato cancellato e diversi altri sono partiti con ritardi fino a 50 minuti.

A Milano le cancellazioni riguardano un convoglio su otto ma non si registrano ritardi significativi. Situazione simile a Bologna. A Napoli risulta cancellato un treno in partenza su 10 e non si registrano particolari ritardi.

I monitor informano i passeggeri che dalle ore 21 di ieri fino 21 di stasera i treni "potranno subire ritardi o variazioni per uno Sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane e Italo". Anche per i mezzi pubblici sono previste fasce di garanzie che variano da città a città.

A Roma, per esempio, Atac e Cotral garantiscono i servizi nelle fasce inizio servizio e 17–20. A Milano Atm fa sapere che il servizio non è garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. A Napoli, invece, sul sito di EAV si legge che il servizio è "garantito dalle ore 05.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30".

Oggi sciopera anche il settore aereo, dalla mezzanotte alle 23.59. "A seguito della proclamazione dello sciopero generale nazionale delle categorie pubbliche e private previsto per la giornata di venerdì 20 giugno" Ita "si è vista costretta a cancellare 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dello sciopero".

È quanto si legge sul sito della compagnia dove è possibile consultare la lista dei voli cancellati. Ita Airways "invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".

"I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 20 giugno, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 26 giugno chiamando il numero +39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".

Sempre oggi previsto lo sciopero di otto ore proclamato da Fiom Fim e Uilm per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici con manifestazioni a livello regionale. Ai disagi dello sciopero degli autonomi potrebbero aggiungersi quelli per il traffico nelle città dove sono previsti i cortei. I segretari generali delle federazioni metalmeccaniche, Michele De Palma, Ferdinando Uliano e Rocco Paolombella parleranno rispettivamente a Napoli, Bologna e Mestre.