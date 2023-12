Sciopero a Roma venerdì 15 dicembre 2023, a rischio i mezzi Atac e Cotral: gli orari Venerdì nero a Roma per uno sciopero dei mezzi in programma il 15 dicembre 2023. La protesta è ridotta a 4 ore dopo la precettazione di Salvini, i disagi tra le 9 e le 13.

Venerdì 15 dicembre 2023 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale e si preannuncia un venerdì nero per i pendolari che si spostano tra Roma e provincia o verso il resto del Lazio. A proclamare lo sciopero i sindacati Sgb, Cub, Cobas, Adl, Sgb, Usb Lavoro privato e Orsasono. Inizialmente lo sciopero doveva essere di 24 ore, ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato la precettazione, riducendolo a quattro ore. L'avviso dello sciopero con tutte le informazioni sulla mobilitazione è sul sito di Roma Mobilità.

Durante le sciopero nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non sarà garantito il servizio delle biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. I bike box delle stazioni, eventualmente chiuse non saranno disponibili ad eccezione del bike box della stazione Ionio.



Gli orari dello sciopero dei mezzi Atac a Roma il 15 dicembre 2023

Lo sciopero di venerdì 15 dicembre va dalle ore 9 alle 13. Riguarda l'intera rete Atac e RomaTpl, che presta servizio a Roma e nell'Area metropolitana. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti svolti di altri operatori in regime di subaffidamento.



Le fasce di garanzia

Lo sciopero prevede come di consueto prevede delle fasce di garanzia che nel caso di mobilitazione di quattro ore come questa vanno da inizio servizio fino alle 9, mentre a partire dalle ore 13 con il termine dello sciopero il servizio riprenderà regolarmente sull'intera rete di bus, tram, mentre e ferrovie.

Sciopero il 15 dicembre 2023 a Roma, le motivazioni

Le motivazioni principali dello sciopero riguardano spiega Usb "il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria; il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali.

Le motivazioni alla base dello sciopero Cobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti sono "l'aumento salariale di 300 euro; la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di TPL; il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Tpl".