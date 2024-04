video suggerito

Quando chiude la metro a Roma per il concerto del Primo Maggio 2024: strade chiuse e bus deviati Torna il concerto del primo maggio a Roma, questa volta al Circo Massimo. Per l’occasione sono state disposte modifiche alla viabilità: ecco le strade chiuse, gli orari della metro e le linee deviate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Il concerto del Primo Maggio di Roma (Immagine di repertorio LaPresse)

Torna il classico appuntamento con il concerto del Primo Maggio, che quest'anno si terrà eccezionalmente al Circo Massimo a partire dalle ore 13.15 e fino a tarda sera. Quest'anno salgono sul palco molti volti noti della musica italiana, come Ariete, Coez e Frah Quintale, Colapesce e Dimartino, Dargen D'Amico, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista ma anche i Negramaro, Noemi, Piero Pelù, Rose Villain e Tananai. La chiusura dell'evento è invece affidata a Geolier.

Per l'occasione, come ogni anno, sono state disposte modifiche alla viabilità con chiusure delle strade, deviazioni e limitazioni per le linee di bus. Per mercoledì 1 maggio è previsto l'orario festivo e il servizio di tutte le linee metro sarà prolungato, con le ultime corse dai capolinea all'1.30 di notte. La Questura ha richiesto che dalle ore 21 sia chiusa la fermata Circo Massimo della metro B. In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Colosseo e Piramide.

Gli orari delle metro a Roma il primo maggio 2024

Per mercoledì 1 maggio è previsto l'orario festivo per la rete del trasporto pubblico di Roma. Il servizio sarà potenziato per agevolare proprio gli spostamenti dei tanti partecipanti al Concertone. Le ultime corse dai capolinea delle linee metro sarà all'1,30 di notte.

I lavori serali sulla metro A saranno quindi sospesi. I parcheggi di scambio Atac apriranno alle ore 5.15 del mattino e chiuderanno alle 2.15 di giovedì, dopo l'arrivo ai capolinea delle ultime corse della metro.

Chiusa la fermata Circo Massimo della Metro B dalle 21

La fermata più vicina al concertone, quella di Circo Massimo della metro B sarà chiusa dalle ore 21. L'obiettivo è fare in modo che la folla possa defluire nelle fermate limitrofe, quella di Colosseo e di Piramide entrambe della metro B.

Strade chiuse a Roma per il concerto del 1 maggio

In occasione dell'appuntamento con il concertone, l'intera zona del concerto sarà sottoposta a modifiche per la permanenza del pubblico. In particolare subiscono chiusure e limitazioni le strade.

Dalle ore 14 di lunedì 29 aprile a cessate esigenze di giovedì 2 maggio sarà chiusa al traffico veicolare: via dei Cerchi (il tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via San Teodoro).

Dalle ore 20 di martedì 30 aprile fino a giovedì 2 maggio saranno chiuse al traffico dei veicoli la semi carreggiata nel tratto e verso compreso tra viale Aventino e piazza Bocca della Verità di: via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca.

Chiusura al traffico della carreggiata nel tratto e verso compresi tra via dei Cerchi e via della Grecia di: via dell'Ara Massima di Ercole.

Dalle ore 6 di mercoledì 1 maggio a giovedì 2 maggio: chiusura al traffico in via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane, lungotevere Aventino tratto e verso compreso tra piazza dell'Emporio e via Santa Maria in Cosmedin, via Santa Maria in Cosmedin tratto e verso compreso tra lungotevere Aventino e via della Greca, via San Gregorio, corsia centrale di viale delle Terme di Caracalla e viale Aventino.

Linee bus deviate per il concerto del primo maggio a Roma

Per la stessa ragione, anche alcune linee del trasporto pubblico subiscono modifiche. In particolare, le variazioni riguardano le linee Atac e Roma Tpl. Subiscono deviazioni o limitazioni le linee:

30

44

51

75

81

83

85

87

118

160

170

628

715

716

781

C3

n716

nMC

nME

Inoltre a Ostia verrà riattivata la linea estiva 062, che collega il Porto a Castelporziano e che permette lo scambio con la ferrovia Metromare alle stazioni di Lido Centro e Colombo. La linea 07 ora è arriva anche nei giorni festivi, anche se temporaneamente è limitata alla tratta della stazione Colombo-via Litoranea altezza ex dazio/via del Lido di Castelporziano. La modifica di percorso è dovuta alla restrizione al transito dei mezzi pesanti sul ponte al chilometro 7600 della via Litoranea.