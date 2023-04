Concerto Primo Maggio a Roma 2023: strade chiuse, bus deviati e orari delle metro Torna il tradizionale concertone del primo maggio a piazza San Giovanni. Per l’occasione sono state disposte modifiche alla viabilità: ecco le strade chiuse, gli orari della metro e le linee deviate già dal mattino per la gara podistica.

A cura di Beatrice Tominic

Torna il tradizionale appuntamento con il concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a partire dalle ore 15 e fino a tarda sera. Quest'anno salgono sul palco molti volti noti della musica italiana, alcuni dei quali arrivano direttamente dall'ultimo festival di Sanremo come Lazza, Tananai, Mr Rain, Mara Sattei, Coma Cose e Levante, ma anche Piero Pelù con Alborosie, i Baustelle, Fulminacci e Carl Brave.

Per l'occasione, come ogni anno, sono state disposte modifiche alla viabilità con chiusure delle strade, deviazioni e limitazioni per le linee di bus, le prime già a partire dalle prime ore della mattina del primo maggio quando, come vedremo, è stata organizzata dalla Federazione Italiana Tempo Libero la gara podistica di 8 chilometri Il Lavoro…in corsa.

Come si legge sul sito di Agenda Roma Mobilità, si prevedono modifiche anche al trasporto pubblico della metropolitana con prolungamento di orari e, per quanto riguarda la linea A e la C, eventuale chiusura alla fermata San Giovanni, quella più vicina al concertone, per fare in modo che la folla possa defluire nelle fermate limitrofe, quella di Re di Roma e di Manzoni per la A e quella di Lodi per la C.

Le strade chiuse a Roma il primo maggio

In occasione dell'appuntamento con il concertone, l'intera area del concerto sarà sottoposta a modifiche per permettere l'allestimento del palco e la permanenza del pubblico. In particolare subiscono chiusure e limitazioni le strade. La zona di sicurezza del concerto, con accesso controllato, viene attivata già dalle prime ore della mattina e comprende l'area tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e via Fontana).

Restano transitabili, invece, il tratto fra:

via dell'Amba Aradam, San Giovanni in Laterano, Merulana;

via Nola e Santa Croce in Gerusalemme;

via Magna Grecia, Appio, Appia e La Spezia.

Linee bus deviate per il concerto del primo maggio a Roma

Per la stessa ragione, anche alcune linee del trasporto pubblico di superficie subiscono delle modifiche, come deviazioni e stop. In particolare, le modifiche riguardano le linee Atac e Roma Tpl. Subiscono deviazioni o limitazioni le linee:

3Nav,

8Bus,

16,

51,

81,

85,

87,

218,

360,

590,

665,

792.

Ulteriori modifiche sono previste anche nella notte fra il primo e il 2 maggio quando l'area sarà interessata dalle pulizie di Ama. Per questa ragione, fino alle 5 circa, le linee che subiscono modifiche al loro percorso sono:

nMA,

n3d,

n3s,

nMC.

Gli orari della metro: a rischio la fermata di San Giovanni

Modifiche anche nel trasporto pubblico su rotaia: la metropolitana, per permettere a tutte le persone interessate di assistere al concerto prolungano i loro orari (compresa la linea A che, in un giorno feriale, avrebbe chiuso alle ore 21).

Mentre la fermata della metropolitana, della linea A della linea C, rischia di essere chiusa per ragioni di sicurezza nel corso della manifestazione, le altre stazioni restano aperte per le due ore successive alla fine del servizio, fino all'1.30 anziché 23.30 su tutta le linee A, B e B1 e C. Diversamente, invece, la rete ferroviaria e quella di superficie di Atac e Roma Tpl segue l'orario previsto normalmente nei giorni festivi.

Ulteriori chiusure e limitazioni la mattina del primo maggio per la gara podistica

Alcune delle linee interessate, però, subiscono cambiamenti al loro percorso già diverse ore prima dell'inizio del concerto, fra le 9 e le 10 del mattino per la nona edizione della gara Il Lavoro…in corsa organizzata dalla FITeL, Federazione italiana tempo libero. Alla competizione, una corsa podistica di 8 chilometri con partenza alle ore 9 (appuntamento alle 8) e ritorno in via Domenico Fontana, si affianca anche una passeggiata non competitiva di 5 chilometri, come scrive Roma Mobilità.

Il percorso della gara si snoa da via Fontana per piazza San Giovanni e comprende:

via Santo Stefano Rotondo,

via del Santi Quattro,

via Celimontana,

via Claudia,

via San Paolo alla Croce,

Clivio di Scauro,

la Salita di San Gregorio,

via Valle delle Camene,

la laterale di via delle Terme di Caracalla,

piazza di Porta Capena,

via del Parco del Celio,

piazza del Colosseo,

Colle Oppio,

via Domus Aurea,

via del Monte Oppio,

via Eudossiana,

piazza San Pietro in Vincoli,

via dello Statuto,

piazza Vittorio,

via Foscolo,

piazza Dante,

viale Manzoni,

via Statilia,

via Emanuele Filiberto,

via Fontana.

Le linee che subiscono modifiche al loro percorso sono: