Sciopero a Roma il il 5 ottobre 2024, a rischio i mezzi Atac per 24 ore: gli orari di bus, metro e tram Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale a Roma per domani, sabato 5 ottobre 2024: alla protesta aderiscono anche Atac e Cotral. A rischio bus, tram e metro per 24 ore.

A cura di Beatrice Tominic

Per la giornata di domani, sabato 5 ottobre 2024, è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale a cui aderiscono anche Atac e Cotral: a rischio bus, metro e tram per 24 ore a Roma. Come di consueto accade, e come specificato nel sito, però, sono state evidenziate delle fasce di garanzia dall'inizio del servizio alle 8.30 (prima dell'inizio dello sciopero) e poi dalle ore 17 alle 20.

Sciopero a Roma il 5 ottobre 2024, le motivazioni

Lo sciopero di sabato 5 ottobre 2024, della durata di 24 ore, interessa i trasporti pubblici locali a livello nazionale. A Roma e nel Lazio le maggiori ripercussioni si hanno nelle società di Atac e Cotral. La protesta è stata indetta da Orsa trasporti per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.



Bus garantiti a Roma la notte tra il 4 e 5 ottobre

Trattandosi di uno sciopero di 24 ore, i primi disagi iniziano la notte precedente al 5 ottobre. Non è garantito, in questo ore, il servizio delle linee bus notturne, indicate con il prefisso N. Per quanto riguarda le linee bus in superficie sono garantite, invece, nella notte fra venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2024, le corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee:

8,

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980,

314,

404,

444.

Allo stesso modo confermate le corse delle linee della metropolitana A e B dopo le ore 24 e del servizio sostitutivo della linea C della metropolitana.

Gli orari di bus, metro e tram Atac a Roma il 5 ottobre

Nella giornata di sabato 5 ottobre, fatta eccezione per le fasce di garanzia, in cui le corse bus e metro sono garantite sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59, il servizio non è garantito, come sottolineato nel sito.

Non è garantito dalle ore 8.30 alle 17 e dalle ore 20 fino al termine del servizio notturno. Questo riguarda tutte le linee bus, compreso il servizio sostitutivo della linea C della metropolitana, neanche dopo le ore 24, né le corse delle linee metro A e B. Non garantite neppure le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980,

314,

404,

444.

Bus notturni garantiti nella notte tra il 5 e 6 ottobre

Nella notte fra sabato 5 e domenica 6 ottobre alcune linee cominciano a ripartire: si tratta delle linee notturne in partenza sabato sera (contrassegnate con la n, tutte quelle che, invece, la sera prima non erano assicurate).

Non garantite, invece, le corse del servizio metro A e B e le corse sostitutive (anceh quelle dopo le ore 24) della linea C. Allo stesso modo, come già specificato nel paragrafo precedente, non sono assicurate neppure le corse notturne delle linee:

8,

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980,

314,

404,

444.

Gli orari e le fasce garantite dei bus Cotral a Roma il 5 ottobre

Come hanno fatto sapere anche nel loro sito ufficiale, i mezzi Cotral aderiscono allo sciopero di domani, sabato 5 ottobre 2024. Anche nel loro caso, però, hanno identificato le cosiddette fasce di garanzia prima che la protesta cominci e cioè dall'inizio del servizio alle ore 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Negli altri orari, invece, il servizio non è garantito.