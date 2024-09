video suggerito

La Metro C di Roma chiusa per lavori: date, calendario e orari delle navette sostitutive A causa di alcuni test e prove in vista dell’apertura della stazione Colosseo, la Metro B chiuderà integralmente o anticipatamente nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, e il servizio sarà sostituito da bus navetta. Il calendario delle chiusure, con date e orari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Per effettuare test e prove in vista dell'apertura della fermata Colosseo della Metro C, la cui inaugurazione è slittata a settembre 2025, la terza linea di metro della Capitale dovrà chiudere per qualche giorno. Il servizio sulla Metro C chiuderà a partire dalle 21 e sarà sostituito da bus navette. Altri sei giorni ad ottobre tutta la Metro C chiuderà e sarà sostituita integralmente da bus.

Il calendario delle chiusure della Metro C di Roma: date e orari

Atac ha informato che:

dal 23 settembre al 31 ottobre la tratta Malatesta-San Giovanni chiuderà in anticipo alle ore 21 e sarà sostituita da un servizio navetta.

dalle 20.30 del 4 ottobre e fino al termine del servizio del 6 ottobre tutta la linea C resterà chiusa e sarà sostituita da bus navetta.

dalle 20.30 del 25 ottobre fino al termine del servizio del 27 ottobre, la linea C sarà integralmente sostituita da navette.

dall’1 novembre fino al 7 dicembre l’intera linea sarà sostituita da navette a partire dalle 20.30 e fino al termine del servizio.

La seconda fase dei lavori, che inizierà dal 7 gennaio prevede un differente cronoprogramma, che è ancora in fase di studio e che sarà comunicato nelle prossime settimane.

La Metro C, ricordiamo, è in funzione dal lunedì al giovedì e nella giornata di domenica dalle ore 5,30 alle 23,30 (ultima partenza). Il venerdì e il sabato la prima corsa è alle 5,30 del mattino e l'ultima corsa è all'1,30.

I motivi della chiusura della Metro C

Atac informa che le chiusure sono necessarie per consentire le "attività propedeutiche all’estensione a Colosseo della linea C della metropolitana, che Roma Metropolitane sta coordinando per conto di Roma Capitale". In sostanza, servono prove e test che devono essere effettuati anche sulla linea già in funzione. Per questo motivo è stato chiesto di chiudere anticipatamente la linea in alcuni giorni e integralmente in altri.

Come abbiamo scritto, i termini per la fine dei lavori per l'apertura delle due nuove stazioni della Metro C, Porta Metronia e Colosseo, sono slittati a fine luglio. Questo significa che le nuove fermate saranno operative, se i collaudi andranno per il verso giusto, non prima del mese di settembre 2025.