Il tram deraglia dai binari e l'8 si ferma ancora: navette sostitutive in azione su tutta la linea Lavori sulla linea a causa del deragliamento di un mezzo, il tram 8 Casaletto-Piazza Venezia chiuderà per alcuni giorni e sarà sostituito integralmente da bus navetta.

A cura di Enrico Tata

I lunghi lavori per il rinnovo dei binari, poi la chiusura per la riqualificazione del deposito dei tram a Porta Maggiore. Adesso, a causa del deragliamento di un mezzo avvenuto lo scorso venerdì, il tram 8 Casaletto-Piazza Venezia chiuderà per alcuni giorni e sarà sostituito integralmente da bus navetta.

Nel tardo pomeriggio di venerdì un tram in servizio sulla linea 8 è sviato dai binari poco prima del capolinea del Casaletto, mentre era all'altezza di piazza San Giovanni di Dio. Stando a quanto riporta il blog Odissea Quotidiana, il mezzo "è uscito dai binari con la parte posteriore, andando ad urtare la siepe che protegge lateralmente il tracciato della tramvia. Non si sono verificate conseguenze sulle persone, con i passeggeri che sono stati fatti evacuare immediatamente dopo lo svio".

Il servizio sulla linea 8 è stato limitato fino alla stazione Trastevere e svolto parzialmente con navette bus.

Attualmente, però, l'intera linea 8 del tram è sostituita da bus navette. Ha spiegato Atac in una nota diffusa intorno alle 16 di oggi:

Aggiornamento ore 16.14 30/06/2025: linea sostituita da bus intera tratta

In precedenza la linea era stata parzialmente bloccata e sostituita da bus navetta

Stiamo programmando la sostituzione di un tratto di binario fra piazza S.Giovanni di Dio e Casaletto. I lavori sono in corso di attivazione. Per la durata dell'intervento il servizio della linea 8 viene modificato: servizio sostitutivo tra la stazione di Trastevere e Casaletto servizio tram tra la stazione Trastevere e piazza Venezia