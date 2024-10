video suggerito

Sciopero sabato 5 ottobre 2024, trasporto a rischio per 24 ore: orari dei mezzi città per città Lo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore di sabato 5 ottobre 2024 è indetti da Orsa trasporti: possibili disagi a Roma, Napoli, Bologna e altre città italiane. Annullato lo sciopero a Milano per motivi di ordine pubblico. Coinvolti bus, metro, tram. Quali saranno gli orari e le modalità.

A cura di Biagio Chiariello

Sabato 5 ottobre 2024 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, che potrebbe avere ripercussioni fino a 24 ore.

Si prevede dunque una giornata nera per pendolari, ma disagi anche per i turisti che anche in questi primi giorni d'autunno visitano le principali città italiane: saranno, come di consueto, Roma e Napoli le città maggiormente coinvolte dalla protesta indetta dall'organizzazione sindacale Orsa "a seguito del mancato rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri".

Lo sciopero sarà comunque articolato con modalità diverse a seconda delle città e riguarderà soprattutto bus, tram e metro. Annullato quello dei mezzi Atm a Milano per motivi di ordine pubblico.

Sciopero il 5 ottobre 2024, motivazioni e modalità città per città

Lo sciopero, comunicato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato indetto dunque dal sindacato Orsa Tpl. Durerà con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Il servizio sarà regolare nelle fasce di garanzia: dall'inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 fino alle 19:59.

Nel comunicato stampa dell’ente si legge: “I carichi di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale aumentano e diventano sempre più gravose le responsabilità civili e penali – prosegue -. Le aggressioni continue e la sicurezza sui luoghi di lavoro è sempre più precaria mentre i salari sono stati impoveriti dai precedenti rinnovi contrattuali che non hanno portato reali incrementi economici”.

E conclude: “Il costante attacco ai diritti più elementari da parte delle aziende nel totale silenzio del Governo, non fanno altro che distruggere la categoria degli Autoferrotranvieri“.

Orari di metro, bus e tram Atac a Roma

A Roma l'agitazione riguarda l'intera rete Atac e collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Dunque non sarà garantito il servizio dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno, compreso il servizio sostitutivo della linea C della metropolitana.

Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di garanzia, cioè fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Nella notte tra 4 e 5 ottobre non viene garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n").

Sciopero a Napoli dei mezzi Eav e Anm

Nella città di Napoli i disagi riguarderanno tutti i mezzi gestiti dall'Anm.

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Per quanto riguarda tram, bus, filobus il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Le ultime funicolari partono venerdì 04 ottobre alle 23:40. Non è garantito il prolungamento.

Questa la situazione della Metro Linea 1: venerdì 04/10/2024 ultima corsa pomeridiana da Piscinola ore 23:30, da Garibaldi ore 23:42. Sabato 05/10/2024 ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. Prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00:12 e da Garibaldi ore 00:52 del 6/10/24; ultima corsa da Piscinola ore 1:20, da Garibaldi ore 1:32. Non sarà, invece, garantito il prolungamento del venerdì.

Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09:08, ultima corsa da Municipio ore 09:14.

Lo sciopero potrebbe interessare i dipendenti Eav per quattro ore; probabili disagi in vista, dunque, per le linee ferroviarie gestite dall'azienda, come Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

Annullato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano

Sabato non ci sarà invece lo sciopero dei mezzi Atm a Milano. L'agitazione era stata programmata nelle fasce orarie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Per motivi di ordine pubblico, legati a una manifestazione pro Palestina e alla partita di calcio Inter-Torino a San Siro, il prefetto ha deciso di precettare lo sciopero per la fascia oraria serale.

Ma il sindacato Orsa ha scelto di revocare in toto l'astensione dal lavoro per non limitare "l'incisività dell'azione di protesta". "Per motivi di ordine pubblico – spiega il sindacato – legati alla manifestazione prevista per Sabato a Milano, pro Palestina, e la partita di calcio Inter – Torino allo stadio di San Siro, il prefetto pochi istanti fa ha deciso di precettare la fascia serale 18,00/termine del servizio, dello sciopero Nazionale. Quindi avremmo potuto scioperare solo nella fascia 8,45/15,00, limitando notevolmente l'incisività dell'azione di protesta solo nella città di Milano".

Dunque, la segreteria Orsa Tpl Milano "ha deciso di revocare lo sciopero proclamato nella data succitata ed il presidio previsto per domani venerdì 4 Ottobre, presso la direzione di Atm, in Foro Buonaparte 61″.

"Tutto ciò – prosegue il sindacato – affinché si possa far sentire appieno l'urlo della protesta di chi non ne può più di avere pessime condizioni salariali e di lavoro che vanno a incidere sulla qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie, spostando per tali motivazioni il presidio e lo sciopero ad altra data".

Orari e fasce di garanzia città per città durante lo sciopero

Naturalmente lo sciopero del 5 ottobre riguarderà anche le altre regioni in Italia. Anche in Emilia Romagna avrà durata di 24 ore per il personale dipendente della società SETA nei bacini di Reggio Emilia, Modena e Piacenza (con articolazione oraria a livello territoriale); la segreteria del sindacato Orsa Trasporti-autoferro tpl Genova ha comunicato la propria adesione allo sciopero proclamato a livello nazionale. Coinvolti i mezzi AMT, quindi il servizio di trasporto urbano Genova, servizio di trasporto provinciale, servizio ferrovia Genova Casella.

In Trentino Alto Adige il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di ‘Trentino trasporti S.p.A‘ garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

A Bologna, secondo quanto si legge sul sito di Tper, lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.