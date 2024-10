video suggerito

Sciopero a Napoli il 5 ottobre 2024, a rischio bus, metro e funicolari: gli orari garantiti Anm e Eav Domani, sabato 5 ottobre 2024, è previsto uno sciopero di 24 ore dei trasporti pubblici indetto da Orsa Tpl. A Napoli fermi metro, bus, funicolari, Vesuviana, Cumana e mezzi Eav. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Domani, sabato 5 ottobre 2024, è in programma anche a Napoli uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore al quale si aggiunge uno sciopero locale aziendale di 4 ore, che riguarderà i mezzi di trasporti Anm ed Eav. Si prevede un sabato nero per i trasporti pubblici locali, in particolare per i turisti e i lavoratori pendolari che si spostano abitualmente con i mezzi pubblici a Napoli. Previsti disagi su Metro Linea 1, funicolari, tram, bus e filobus, oltre a Circumvesuviana, Cumana e mezzi Eav. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacati Orsa Tpl. Le motivazioni sono il mancato rinnovo del CCNL di categoria (a livello nazionale) e l'indennità di retribuzione ferie (a livello locale). Siccome lo sciopero di 24 ore inizia dalla mezzanotte del 5 ottobre, non saranno effettuati i prolungamenti delle corse notturne di metro e funicolari (fino alle 2 di notte) del venerdì 4 ottobre.

Orari garantiti di metro, bus e funicolari Anm a Napoli il 5 ottobre

I mezzi dell'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, di proprietà del Comune di Napoli, si fermeranno per 24 ore. Non saranno garantiti i consueti prolungamenti notturni del venerdì sera fino alle 2,00 di notte, mentre dovrebbero essere effettuati quelli del sabato. A livello locale è previsto un concomitante sciopero di 4 ore dalle 19:40 alle 23:40.

Sono previste, ad ogni modo, come da norma, delle fasce di garanzia.

Bus, tram e filobus: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Per la Funicolare Centrale, oggi, venerdì 4 ottobre, non è garantito il prolungamento: ultima corsa ore 23:40.

Funicolare di Chiaia chiusa per lavori: attivo servizio navetta 128 nelle fasce garanzia bus.

Metro Linea 1: oggi, venerdì 4 ottobre 2024, non è garantito il prolungamento del venerdì: ultima corsa pomeridiana da Piscinola ore 23:30, da Garibaldi ore 23:42. Sabato 5 ottobre 2024 prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa pomeridiana è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00:12 e da Garibaldi ore 00:52 del 06/10/24; ultima corsa da Piscinola ore 01:20, da Garibaldi ore 01:32.

Metro Linea 6: sarà aperta solo 2 ore la mattina: ultima corsa da Mostra ore 9:08, ultima corsa da Municipio ore 9:14.

Fasce di garanzia Eav durante lo sciopero dei mezzi a Napoli

Lo sciopero di 24 ore riguarderà anche i mezzi di trasporto di Eav, l'Ente Autonomo Volturno, società partecipata della mobilità di proprietà della Regione Campania. Ci saranno delle fasce garantite tutelate per i viaggiatori.

Vesuviana

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle ore 6:18 alle ore 08:02:

da Napoli per

Sorrento 06:53

Sarno 06:22

Baiano 06:31

Poggiomarino 06:26

Torre Annunziata 06:26 treno 4065 per Poggiomarino

per Napoli da

Sorrento 06:26

Sarno 06:38

Baiano 06:19

Poggiomarino 06:30

Torre Annunziata 06:45

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle 6.18 alle 8.02

da Napoli per

Sorrento 07:29

Sarno 07:34

Baiano 07:43

Poggiomarino 07:38

Torre Annunziata 07:45

per Napoli da

Sorrento 07:38

Sarno 07:50

Baiano 07:39 (per S.Giorgio)

Poggiomarino 07:42

Torre Annunziata 08:08 treno 4076 da Poggiomarino

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento 13:29

Sarno 13:34

da S.Giorgio per Baiano 13:30

Poggiomarino 13:38

Torre Annunziata 13:38 treno 4137 per Poggiomarino

per Napoli da

Sorrento 13:38

Sarno 13:38

da Baiano per S.Giorgio 13:39

Poggiomarino 13:42

Torre Annunziata 13:21

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento 17:05

Sarno 17:10

da S.Giorgio per Baiano 17:06

Poggiomarino 17:14

Torre Annunziata 17:26 treno diretto 11725 (non effettua tutte le fermate)

per Napoli da

Sorrento 17:14

Sarno 17:26

da Baiano per S.Giorgio 17:15

Poggiomarino 17:18

Torre Annunziata 17:44 treno 4172 proveniente da Poggiomarino

Cumana e Ciircumflegrea

Servizio garantito dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – operatività servizio dalle 5:00 alle 8:00

da Fuorigrotta per Torregaveta 05:08

da Montesanto per Torregaveta 05:21

da Montesanto per Licola 05:02

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – operatività servizio dalle 5:00 alle 8:00

da Montesanto per Torregaveta 07:41

da Montesanto per Licola 08:00

per Montesanto da Torregaveta 07:54

per Montesanto da Licola 07.56

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Montesanto per Licola 14:48

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30

da Montesanto per Torregaveta 17:21

da Montesanto per Licola 17:12

per Montesanto da Torregaveta 17:14

per Montesanto da Licola 17:08

Metrocampania Nord Est

Servizio garantito dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Aversa per Piscinola 08.00

da Piscinola per Aversa 08.15

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 20.00

da Aversa per Piscinola 16.30

da Piscinola per Aversa 16.45

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 20.00

da Aversa per Piscinola 19.30

da Piscinola per Aversa 19.45

Linee Bus Suburbane

Il servizio si svolge regolarmente nelle seguenti fasce orarie di garanzia: le prime 3 ore e le ultime 3 ore di esercizio

Servizio Autolinee Eav

Area Esercizio Sorrentino/Torrese – bacino Nolano – bacino Napoletano

– Linee della penisola sorrentina;

– Napoli – Scafati e linee dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase;

– Napoli – Nola e linee del vallo di Nola e Lauro:

dalle ore 06,20 alle ore 08,15 – dalle ore 13,30 alle ore 17,35

Area Esercizio bacino Procida e Flegreo

– Linee Ischia

– Linee di Procida;

– Linee della zona flegrea (Napoli – Monte di Procida e servizi di Bacoli):

dalle ore 05,00 alle ore 08,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Linee urbane di Castellammare di Stabia

dalle ore 06,00 alle ore 09,00

dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Linee urbane di Torre del Greco, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Portici, San Giorgio a Cremano;

Linee di adduzione alle stazioni tra Pomigliano e Nola;

Pompei Vesuvio:

dalle ore 05,30 alle ore 08,30 – dalle ore 17,30 alle ore 20,30

Funivia del Faito

Il servizio si svolge regolarmente nelle seguenti fasce orarie di garanzia: le prime 3 ore e le ultime 3 ore di esercizio.

Le motivazioni dello sciopero a Napoli il 5 ottobre 2024

Le motivazioni dello sciopero indetto da Orsa Tpl sono il mancato rinnovo del CCNL di categoria (a livello nazionale) e l'indennità di retribuzione ferie (a livello locale). L'iniziativa del sindacato prende il nome di “Diritti, Sicurezza e Salario”.

Tra le motivazioni, spiega Orsa Tpl:

Attendiamo una risposta da parte del Governo e delle Associazioni Datoriali, che dovrà essere concreta da un punto di vista economico e normativo. Non possiamo certamente continuare ad assistere invece allo smantellamento di tutte le garanzie per i Lavoratori in materia di lavoro gravoso e usurante, incremento della precarizzazione e quindi dello sfruttamento e aumento dell’età pensionabile. Auspichiamo che finalmente sia modificata l’attuale forma di finanziamento del Fondo Nazionale del TPL. Non è pensabile che un settore come quello del Trasporto Pubblico Locale, strategico per l’Italia, perché assicura l’effettiva mobilità della maggior parte della popolazione, non abbia risorse adeguate per garantire servizi adeguati e sicurezza per cittadini e Lavoratori.