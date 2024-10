video suggerito

Non solo lo sciopero dei trasporti a Roma, nel weekend chiusa la Metro C per lavori Non solo lo sciopero dei trasporti a Roma. Nel weekend è prevista la chiusura della Metro C, che sarà sostituita integralmente da bus navetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Domani, sabato 5 ottobre, è in programma uno sciopero dei trasporti pubblici indetto dal sindacato Orsa. Ma i disagi per i romani e per i viaggiatori non finiscono qui: per tutto il fine settimana il servizio sulla Metro C è sospeso a causa di lavori e sarà sostituto da bus navetta per tutta la tratta.

Lo sciopero dei trasporti a Roma

Quando allo sciopero di domani, l'agitazione interesserà tutta la rete di Atac (bus, filobus, metropolitane, linea ferroviaria Termini-Centocelle) e i bus periferici. Il servizio sarà garantito da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Saranno invece possibili stop alla circolazione dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 in poi. Lo sciopero riguarda anche le linee regionali gestite da Cotral e Astral. Servizio regolare sulle ferrovie regionali Trenitalia.

Chiusa la Metro C per lavori nel weekend

A partire dalle 20.30 di venerdì 4 ottobre e fino al termine del servizio del 6 ottobre, la linea C della metropolitana di Roma sarà integralmente sostituita da bus navetta. Atac ha spiegato in una nota che "nell’ambito delle attività propedeutiche all’estensione a Colosseo della linea C della metropolitana, che Roma Metropolitane sta coordinando per conto di Roma Capitale, sono necessarie prove integrate e test estesi che comprendono anche parte della linea esistente. Per questa ragione, dai tre enti che si occupano della fase di costruzione, è stata richiesta la disponibilità di porzioni di linea, dalle 21 a fine servizio e, in alcuni giorni, dell’intera linea, trattandosi di attività chiaramente incompatibili con la gestione commerciale del servizio di trasporto".

Previste chiusure anche nel weekend del 26 e 27 ottobre e dalle 20.30 fino al termine del servizio dal 1 novembre fino al 7 dicembre.