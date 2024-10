video suggerito

Visita di Zelensky oggi a Roma, città blindata fino al 12 ottobre: strade chiuse e soste vietate Strade chiuse e soste vietate a Roma, soprattutto nella zona nord della città, per la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: ecco le modifiche alla viabilità, soste vietate e strade chiuse.

A cura di Beatrice Tominic

Attesa nelle prossime ore la visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'arrivo è previsto in serata quando, verso le 20.15, è stato organizzato l'incontro con la presidente del Consiglio a Villa Doria Pamphilj. I saluti istituzionali, poi, continuano nella giornata di domani, venerdì 11 ottobre 2024, con l‘appuntamento con papa Francesco alle ore 9.30, prima di partire per altri incontri internazionali.

Per garantire la sicurezza, sono state disposte misure di ordine a partire dalla serata di oggi fino alla giornata di sabato 12 ottobre 2024, con modifiche alla viabilità, soste vietate e strade chiuse.

Strade chiuse a Roma per la visita di Zelensky

Come precisato anche nel sito dell'Agenda Mobilità di Roma, da giovedì 10 ottobre a sabato 12 in via Frescobaldi, nell'area intorno all'Hotel Parco de Principi, sono disposte le misure di ordine e sicurezza pubblica.

Fra i provvedimenti organizzati, è stato disposto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta (esclusi veicoli a targa diplomatica, militari e delle Forze Dell’Ordine), compresi i motoveicoli, i ciclomotori, ed eventuali postazioni Taxi, a cui si aggiunge un adeguato servizio di viabilità per il rispetto della segnaletica e che include l'allontanamento dei veicoli in sosta. Le soste vietate riguardano, in particolare le seguenti vie:

in via Gerolamo Frescobaldi,

via Pietro Raimondi,

via Pergolesi,

via Saverio Mercadante.

Strade chiuse per la visita di Zelensky a Roma

Oltre alle soste vietate, già elencate in precedenza, per l'occasione sono state interdette al traffico via Gerolamo Frescobaldi e via Pietro Raimondi, da via Frescobaldi a via Pergolesi.

I provvedimenti, inoltre, si spostano con Zelensky, nei suoi impegni. Nella serata di oggi sono attesi possibili provvedimenti alla viabilità nell'area di Villa Pamphilj. Nella giornata di domani, venerdì 11 ottobre, invece, sono previsti divieti di sosta e chiusure al traffico anche in zona Vaticano. In particolare, nel mirino delle modifiche si trovano:

via Rusticucci;

vicolo del Campanile;

via Scossacavalli.