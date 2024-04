video suggerito

I nuovi treni per le metro a Roma arrivano a dicembre 2024: ecco quanti e come saranno Il Campidoglio ha annunciato che a dicembre 2024 arriveranno 14 nuovi treni sulle linee A e B della metro di Roma. I convogli saranno pronti per il Giubileo 2025.

A cura di Alessia Rabbai

Un nuovo look, che tiene conto dell'esperienza di viaggio dei passeggeri, aumentando comfort e sicurezza. Così il Campidoglio ha descritto i quattordici nuovi nuovi treni destinati alle linee metropolitane A e B. C'è una data ufficiale: arriveranno a dicembre 2024, in tempo per il Giubileo 2025, quando Roma verrà ‘invasa' da 32 milioni di pellegrini. Di questi nuovi convogli dodici verranno inseriti lungo la linea B e due sulla A. I colori restano quelli che caratterizzano ormai la Corporate Identity di Roma Capitale: bianco e rosso per l'esterno, blu (linea B) e arancione (linea A) per le sedute. Il design complessivo dei treni è rinnovato e reso più moderno.

I vagoni interni dei nuovi treni della linea A

"Arriveranno ulteriori 16 treni"

Entusiasta di annunciare la nuova notizia l'assessore capitolino alla Mobilità e ai Trasporti Eugenio Patanè: "Iniziamo a dare concretezza all’enorme lavoro, che abbiamo fatto in questi primi due anni e mezzo di consigliatura, per rilanciare tutti gli asset del trasporto pubblico. I treni in arrivo consentiranno ad Atac di garantire frequenze regolari sulla Metro A e, soprattutto, sulla Metro B, la linea che in questi anni ha pagato lo scotto più alto a causa dell’esiguo numero di convogli a disposizione". Patanè ha inoltre annunciato che arriveranno a seguire, ulteriori sedici treni, che incrementeranno la metropolinana di Roma: "Ciò permetterà alle linee A e B di garantire un servizio efficiente e di qualità per tanti anni a venire".

L'interno dei nuovi treni della linea B

Tornano operativi i treni in revisione

A giugno 2024 la linea B potrà contare su 18-20 treni, grazie ai convogli che tornano operativi, terminata la revisione generale. "Questo consentirà ad Atac di evitare i frequenti disagi che si sono verificati negli ultimi mesi" aggiunge Patanè.

Gualtieri: "Roma sempre più all'altezza delle Capitali europee"

"L’arrivo di questi primi nuovi treni è un ulteriore importante tassello per la strategia di rilancio del trasporto pubblico romano che abbiamo messo in campo – commenta il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Avere più treni, significa maggiore frequenza e regolarità per un servizio fondamentale per i cittadini, che per troppi anni è stato trascurato. Noi lo stiamo rilanciando, con grandi investimenti e un impegno senza precedenti per offrire un servizio di qualità, come meritano le romane e i romani e i tanti visitatori della nostra città. Andiamo avanti, per rendere il trasporto pubblico di Roma sempre di più all’altezza delle grandi capitali europee, com’è giusto che sia".