Roma-Pisa, treni in tilt: scoppia un incendio vicino ai binari e viene sospesa la circolazione Treni in tilt sul litorale tirrenico, fra Roma e Pisa, a causa di alcuni incendi che stanno interessando la zona fra Follonica e Montepescali, nella Maremma Toscana.

A cura di Beatrice Tominic

Giornata di incendi a Roma e anche fuori regione. Un rogo divampato in Toscana sta creando disagi per quanto riguarda i collegamenti ferroviari lungo la tratta Roma-Pisa che attraversa tutte le località del litorale tirrenico. Le fiamme sono divampate poco prima delle ore 16 e in breve tempo si sono estese fino ad arrivare vicino ai binari. Non appena appreso dell'accaduto, Trenitalia ha immediatamente inoltrato un avviso per comunicare la sospensione della circolazione nel tratto interessato. Condizione che, inevitabilmente, ha provocato numerosi disagi in tutta la circolazione ferroviaria e disservizi in queste ore.

L'avviso di Trenitalia: circolazione sospesa

La prima comunicazione è stata inviata verso le 15.50. "La circolazione è sospesa tra Campiglia e Grosseto per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea a Montepescali", fra la quarta e la quinta fermata venendo dalla capitale in direzione di Pisa, come si legge nella comunicazione.

"I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi – hanno poi continuato – I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni".

Stessa situazione dopo un'ora: circolazione ancora sospesa fra Roma e Pisa

Alle 16.50 Trenitalia ha diramato un nuovo avviso. La situazione resta la stessa, con la tratta ancora chiusa al traffico ferroviario. "La circolazione è ancora sospesa tra Campiglia e Grosseto per la segnalazione di incendi nei pressi della linea a Follonica e Montepescali – hanno fatto sapere con questo secondo avviso – I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni", precisando che chiunque abbia necessità di conoscere l'andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse può affidarsi alla ricerca Viaggia Treno, nell'apposita sezione messa a disposizione da Trenitalia.

Ulteriori aggiornamenti, naturalmente, saranno condivisi da Trenitalia non appena possibile.

Articolo in aggiornamento