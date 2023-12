Sciopero a Milano venerdì 15 dicembre 2023, a rischio treni e mezzi Atm e Autoguidovie: gli orari Per venerdì 15 dicembre è previsto un nuovo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale. A Milano le corse di Atm sono garantite da inizio servizio fino alle 8:45 e l’altra dalle 15 alle 18. L’agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali Usb lavoro privato, Al Cobas e Cub trasporti.

A cura di Enrico Spaccini

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato proclamato un nuovo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale per venerdì 15 dicembre. Si tratta della protesta inizialmente prevista per lo scorso 27 novembre, quando i lavoratori sono stati precettati dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini che aveva ridotto l'agitazione a quattro ore. Indetto dalle sigle sindacali Usb lavoro privato, Al Cobas e Cub trasporti, a Milano sono a rischio le linee di superficie e metropolitane di Atm dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio

Gli orari e le fasce di garanzia di bus, metro e tram Atm

Come comunicato dall'Azienda trasporti milanese sul proprio sito, il personale viaggiante e di esercizio delle linee di autobus, tram e metropolitane potrà scioperare dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Sono previste, dunque, due fasce di garanzia. La prima è quella che va da inizio servizio fino alle 8:45 e l'altra dalle 15 alle 18.

Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30. Quindi, in questo caso, le fasce di garanzia vanno da inizio servizio alle 8:30 e tra le 16:30 e le 19:30.

Autoguidovie, invece, garantisce tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59. Tutte le altre, da inizio servizio fino alle 5:29, dalle 8:30 alle 14:59 e dalle 18 fino a fine servizio.

Le motivazioni dello sciopero di venerdì 15 dicembre

Lo sciopero è stato proclamato a livello nazionale e riguarda tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale. Come affermato da Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti, l'agitazione è stata indetta anche per ribadire "il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali". A questa motivazione, vanno aggiunte quelle relative alla "sicurezza sul lavoro, al salario minimo, alla legge sulla rappresentanza, al superamento dei salari di ingresso, contro il dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti, per una legge sulla rappresentanza e per il blocco delle spese militari".

La sigla Al Cobas, che condivide queste motivazioni, aggiunge la richiesta di "un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità" e la protesta "contro le grandi opere speculative”.