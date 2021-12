Santo Stefano con maltempo e allerta meteo, a Capodanno rischio caldo anomalo Il meteo a Santo Stefano e nella settimana che ci porterà a Capodanno: domenica di maltempo localmente intenso per l’arrivo di una nuova perturbazione. Allerta meteo oggi in 9 Regioni.

A cura di Susanna Picone

Maltempo localmente intenso per l’arrivo di una nuova perturbazione oggi, domenica 26 dicembre festività di Santo Stefano. E nei prossimi giorni il tempo non migliorerà lungo la penisola: attese piogge fino a metà della prossima settimana. A Capodanno nuovo cambiamento del meteo: si rinforzerà l’anticiclone che porterà tempo stabile, rischio nebbia e anche caldo anomalo.

Maltempo a Santo Stefano, allerta gialla in 9 Regioni

Oggi giorno di Santo Stefano le regioni interessate dalla piogge più intense sono quelle centrali, cui si aggiunge la Campania, mentre le regioni del Nord insieme all’estremo Sud restano ai margini del peggioramento. La perturbazione di Santo Stefano sarà seguita da un altro impulso perturbato che raggiungerà l’Italia nella seconda parte del 27 dicembre, e che, dalla sera, andrà a coinvolgere anche la Sicilia e l’estremo Sud. Oggi è allerta gialla della Protezione civile in 9 Regioni: Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Marche, Campania.

Che tempo farà a Capodanno

A Capodanno atteso tempo stabile ovunque, ma torneranno anche nebbie diffuse e localmente fitte soprattutto al Centro-Nord. In particolare, secondo le previsioni meteo, dal 30 dicembre osserveremo l’estensione di un potente anticiclone che dovrebbe proteggere l’Italia dall’arrivo di nuove perturbazioni anche durante il weekend di Capodanno, che si preannuncia caratterizzato dal bel tempo e da un clima particolarmente mite. Atteso l’arrivo di una massa d’aria calda che secondo gli ultimi aggiornamenti meteo darà origine a una vera e propria fase di caldo anomalo. Non mancherà la nebbia che in molte zone ostacolerà la visibilità e impedirà al termometro di raggiungere valori particolarmente elevati.