Allerta meteo domani 26 dicembre per maltempo: l’elenco delle Regioni a rischio a Santo Stefano La Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su nove Regioni italiane. Ecco quali sono.

A cura di Davide Falcioni

Anche quella di domani, domenica 26 dicembre e Santo Stefano, sarà una giornata caratterizzata dall'arrivo di un altro sistema perturbato che porterà maltempo soprattutto al Nord-Est e nelle regioni centrali, con graduale coinvolgimento del Sud nell’ultima parte del giorno. Le precipitazioni insisteranno anche nei giorni successivi, con una terza perturbazione che tra la seconda parte di lunedì 27 dicembre e la giornata di martedì 28 porterà diffuso maltempo soprattutto al Centro-Sud. Nonostante le nuvole e le piogge, in questi giorni il clima risulterà insolitamente mite, perché i tiepidi venti meridionali richiamati sull’Italia garantiranno temperature al di sopra delle medie stagionali.

Allerta meteo gialla domani: l'elenco delle Regioni interessate

Come riporta il bollettino ufficiale della Protezione civile, sono in totale nove le Regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 26 dicembre. Eccole nel dettaglio: