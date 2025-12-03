Salmone affumicato norvegese ritirato dai supermercati per possibile Listeria: il lotto interessato

Un lotto di salmone affumicato norvegese è stato richiamato dai supermercati a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di listeria nel prodotto. A darne notizia con un avviso di richiamo alimentare sono i supermercati Esselunga attraverso i propri canali di comunicazione.

Il prodotto interessato dal richiamo, disposto dallo stesso produttore in via precauzionale, è il salmone affumicato norvegese Luxury Selection venduto a marchio Food from the World in confezioni da 250 grammi ciascuna. Il lotto interessato dal richiamo è quello con numero 485116 e data di scadenza fissata al 28 dicembre 2025.

Il salmone affumicato oggetto del richiamo è stato confezionato dalla ditta Koral SA nel propria stabilimento in Polonia e commercializzato in Italia dalla società Food from the world s.r.l.

Come recita l'avviso di richiamo, il ritiro del prodotto dai punti vendita dei supermercati è scattato a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes. Per questo si avvertono i consumatori che il prodotto non deve essere consumato.

Richiamate acciughe per rischio Istamina

Un altro richiamo alimentare per possibili rischio microbiologico è stato segnalato invece dal Ministero della Salute attraverso il proprio portale e riguarda i filetti di acciughe venduti in vasetto. Nel dettaglio si tratta dei filetti di acciughe all’olio di girasole venduti a marchio Capri.

In questo caso il richiamo è scattato a causa della possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. Il prodotto è confezionato dalla ditta Industria Ittica Torrenovese Srl per Igino Mazzola Spa in vasetti di vetro da 140 grammi.

Il lotto interessato dal richiamo è quello con numero 060327 e il termine minimo di conservazione fissato al 06/03/2027. Si invitano i clienti che avessero acquistato le acciughe con il lotto sopra indicato a non consumare il prodotto e a riportarlo nel punto vendita di acquisto.