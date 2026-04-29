Carrefour richiama succo Bio per possibili pezzi di vetro nella bevanda: l’avviso di richiamo

I supermercati Carrefour hanno annunciato il richiamo dai propri punti vendita di un lotto di succo Bio, venduto con marchio della stessa catena, a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nella bevanda. L’avviso di richiamo, datato 26 aprile, è stato lanciato dalla stessa catena della grande distribuzione attraverso i suoi canali di comunicazione ma non è ancora apparso sul portale del Ministero della Salute.

Oggetto del richiamo è la “Bevanda di mela e carota” venduta a marchio Carrefour Bio nei soli supermercati del gruppo. Il succo infatti è prodotto solo per GS S.p.a., che controlla il marchio Carrefour in Italia, dalla ditta Arc En Ciel Società Agricola Cooperativa nel proprio stabilimento di Cafasse, nella città metropolitana di Torino.

Il lotto della bevanda interessato dal richiamo coincide con il termine minimo di conservazione fissato in questo caso al 3 ottobre 2027 e stampato sulla parte superiore del tappo. Il succo è venduto in bottiglie di vetro da mezzo litro ciascuna e il richiamo del prodotto è scattato proprio a seguito di una possibile presenza di pezzi di vetri.

Come spiega l’avviso, infatti, il ritiro dal commercio è scattato a scopo precauzionale su disposizione dello stesso produttore dopo la segnalazione della presenza di un frammento di vetro in una delle bottiglie.

Le confezioni della Bevanda di mela e carota oggetto dell’avviso sono state già ritirate dagli scafali dei supermercati Carrefour ma per i clienti che avessero già acquistato le bottiglie con il lotto sopra indicato, l’avvertimento è di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita di acquisto. Carrefour avvisa che per chiarimenti i clienti possono contattare il numero verde 800 650 650.