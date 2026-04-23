Attualità
video suggerito
video suggerito

Mozzarella in busta richiamata dal commercio per scadenza errata: l’avviso del Ministero della Salute

Il ritiro del prodotto è scattato nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, con un avviso di richiamo lanciato dallo stesso produttore della mozzarella dopo la scoperta dell’etichettatura sbagliata sul lotto.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un lotto di mozzarella in busta è stato richiamato dal commercio a scopo precauzionale causa della scadenza errata riportata sulle confezioni. Lo rende noto il Ministero della Salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Oggetto del richiamo è la "Mozzarella da latte del Mugello BIO" venduta a marchio "Amù – Amorebio" in  confezioni da 210 grammi di peso (Peso gocciolato 125 grammi).

Il ritiro del prodotto è scattato nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, con un avviso di richiamo lanciato dallo stesso produttore della mozzarella dopo la scoperta dell'etichettatura sbagliata sul lotto. Sulle confezioni infatti è riportata una diversa indicazione della data di scadenza, in particolare il mese che quindi posticipata di trenta giorni la data reale.

La mozzarella è prodotta e confezionata per la ditta Agriambiente Mugello S.c.a. dal caseificio Artlatte Srl nel proprio lo stabilimento di Porcari, in provincia di Lucca. Il lotto interessato dal richiamo e quello con il numero 098 e la data di scadenza fissata al 30 maggio 2026

Leggi anche
Tisana dimagrante alle erbe ritirata dal Ministero della Salute: "Nuovo ingrediente non autorizzato"

Come recita l'avviso di richiamo, il ritiro della mozzarella è stato disposto per un errore di etichettatura dovuto proprio alla data di scadenza errata. Sul prodotto infatti è stata stampigliata la data del 30/05/2026 mentre la data corretta di scadenza e il 30/04/2026.

Le confezioni col Lotto sopra indicato e invendute sono state già ritirate da supermercati e punti vendita ma per i consumatori che fossero in possesso della mozzarella oggetto del richiamo, il produttore invita a non consumare il prodotto oltre il 30 aprile che è la scadenza reale. Per chi vuole, comunque in via cautelativa è possibile restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato per una sostituzione o il rimborso del prezzo.

Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Caso Squadra Fiore, spunta l’ombra di Paragon: nelle carte si parla di "prodotto israeliano"
Quelle due o tre cose che il governo deve spiegare su Squadra Fiore e Giuseppe Del Deo
Francesco Cancellato
Inchiesta Squadra Fiore a Roma, intercettazioni illegali su commissione influenzavano politica e imprenditoria
Inchiesta Squadra Fiore: ex forze dell'ordine vendevano dossier illeciti e intercettazioni a imprenditori e professionisti
Inchiesta Squadra Fiore, così agivano i "Neri": accessi abusivi a banche dati e appalti da 5 milioni di euro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views