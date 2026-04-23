Tisana dimagrante alle erbe ritirata dal Ministero della Salute: “Nuovo ingrediente non autorizzato”

Il Ministero della Salute italiano ha richiamato un lotto di tisana dimagrante alle erbe di origine thailandese. Nel prodotto è presente un ingrediente “novel food”

Una tisana dimagrante è stata ritirata dal mercato italiano per la presenza di un ingrediente "novel food"

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Il Ministero della Salute ha richiamato tutti i lotti in commercio di tisana dimagrante alle erbe denominata Sliming tea herb thai original. La tisana è prodotta in Thailandia e venduta in Italia in box con all'interno confezioni da 24×41 grammi.

Secondo quanto riportato nell’avviso pubblicato lo scorso 17 aprile, il motivo del richiamo è la presenza di un ingrediente "novel food" non autorizzato. Sotto questa definizione ricadono tutti quegli alimenti privi di storia di consumo “significativo” al 15 maggio 1997 in UE, e che, quindi, devono sottostare a un'autorizzazione apposita per l'immissione in commercio nel nostro paese. La tisana oggetto del richiamo conterrebbe proprio uno di questi nuovi ingredienti.

La tisana è commercializzata da Fresh Tropical Srl, ed è preparata in uno stabilimento thailandese. Ogni lotto, di qualsiasi scadenza, è oggetto del richiamo da parte del Ministero, perché in ognuno è presente l'ingrediente non autorizzato.

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La tisana richiamata dal Ministero della Salute

Il prodotto non deve essere consumato, e nel caso lo si avesse già in casa, il Ministero avvisa che è possibile portarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

L’avviso di richiamo

Un recente richiamo analogo risale allo scorso ottobre, quando il Ministero diramò l'avviso di un maxirichiamo di birre alla canapa sempre per la presenza di un ingrediente "novel food" non autorizzato.