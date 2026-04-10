Ritirati dal mercato coltelli, forchette e cucchiai: cromo superiore ai limiti. Il Ministero: “Non usateli”

Il richiamo riguarda un lotto di posate Ma Maison vendute da Maury’s e importate dalla Abert Spa: è stato esteso a tutta la linea per precauzione. I consumatori sono invitati a non usarle e a restituirle al punto vendita per rimborso o sostituzione.

i prodotti oggetto del richiamo

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Un set completo di posate da tavola è stato ritirato dal mercato per un possibile rischio per la salute legato ai materiali utilizzati. Il richiamo, pubblicato sul portale del Ministero della Salute, riguarda diversi prodotti della linea Exagona a marchio Ma Maison: forchette, cucchiai, cucchiaini da caffè e coltelli venduti in confezioni da sei pezzi.

A far scattare l’allerta sono state alcune analisi effettuate sui coltelli dello stesso lotto. Nell’avviso ufficiale si legge che “le analisi di laboratorio hanno evidenziato una migrazione di cromo superiore ai limiti previsti per i materiali a contatto con alimenti (MOCA) comportando un rischio per la salute del consumatore”.

Per precauzione, il richiamo è stato esteso a tutte le posate della stessa linea e dello stesso lotto di produzione, identificato con il codice OMPA006972. I prodotti interessati sono riconoscibili anche per i manici disponibili in diversi colori – nero, marrone, bianco e rosso – e sono stati distribuiti nei punti vendita Maury’s.

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Le posate sono state importate dalla Abert Spa, con sede a Passirano, in provincia di Brescia, che ha provveduto a diffondere il richiamo. Nell’avviso vengono fornite indicazioni chiare ai consumatori: “Non utilizzare il prodotto e restituire al punto vendita dove verrà effettuato il rimborso o la sostituzione. Si raccomanda di non smaltire il prodotto autonomamente, per consentire una corretta gestione del richiamo secondo le norme vigenti”.

I prodotti oggetto del richiamo sono i seguenti: