Richiamato lotto di uva sultanina Solo Sano: ocratossina oltre i limiti. Il Ministero: “Non mangiatela”

Richiamato un lotto di uva sultanina “Solo Sano” per presenza di ocratossina A oltre i limiti consentiti. Il prodotto, venduto in confezioni da 250 grammi, potrebbe causare disturbi gastrointestinali. Il Ministero della Salute invita i consumatori a non consumarlo e restituirlo.

immagine di repertorio

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Nuovo richiamo alimentare per un lotto di uva sultanina a marchio “Solo Sano”, ritirato dal mercato per la presenza di ocratossina A oltre i limiti consentiti dalla normativa. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il 14 maggio 2026 e riguarda confezioni da 250 grammi del prodotto “Uva Sultanina gr.250”.

Il prodotto è commercializzato da Todis – Iges Srl Unipersonale, con sede a Fiano Romano, in provincia di Roma, mentre la produzione è affidata alla Mocerino Frutta Secca Srl nello stabilimento di Somma Vesuviana, nel Napoletano.

Il richiamo interessa il lotto numero 25364-26012, con termine minimo di conservazione indicato tra il 30 dicembre 2026 e il 12 gennaio 2027.

Alla base del provvedimento c’è il superamento dei limiti di legge relativi all’ocratossina A, una micotossina che può svilupparsi in alcuni alimenti a causa della presenza di muffe. Nell’avviso diffuso dalle autorità viene segnalato il rischio di possibili disturbi gastrointestinali legati al consumo del prodotto.

Per precauzione, ai consumatori che abbiano acquistato confezioni appartenenti al lotto indicato viene raccomandato di non consumarle e di riportarle al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Non si tratta del primo richiamo alimentare reso noto dal Ministero della salute di cui diamo notizia nell'ultimo periodo. Solo qualche giorno fa abbiamo scritto dell'allerta relativa ad un lotto di fegatelli per rischio epatite E. Tra i più recenti figura anche un lotto di tisana dimagrante alle erbe di origine thailandese, segnalato per la presenza di un ingrediente classificato come “novel food”. Sempre ad aprile era stato inoltre ritirato dal mercato un lotto di filetti di sardine congelate a marchio Wofco per un possibile livello di istamina superiore ai limiti consentiti.