Vassoio per dolci Sweeping Party richiamato dal Ministero della Salute: non è idoneo al contatto con alimenti

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto del vassoio a marchio Sweeping Party per non conformità alla prova di migrazione globale. Il prodotto, importato dalla Cina e distribuito da MVTECH SRL di Poggiomarino (NA), è risultato non idoneo al contatto con alimenti.

Immagine di repertorio

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Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto del vassoio per dolci rettangolare color argento a marchio Sweeping Party. Il prodotto, venduto in confezioni da quattro pezzi con dimensioni 15,5×21,5 cm, appartiene al lotto 0518.

Secondo quanto riportato nell’avviso, il motivo del richiamo è la non idoneità alla prova di migrazione globale, effettuata con simulanti come etanolo e isottano. In sostanza, il materiale del vassoio non ha superato i test di sicurezza previsti per i materiali destinati al contatto con alimenti, risultando quindi non conforme.

Il prodotto è stato importato e distribuito in Italia dalla MVTECH SRL, con sede a Via Sandro Pertini, 33 – 80040 Poggiomarino (NA). La produzione è avvenuta in Cina, presso Dongyang Junan Import and Export Co. Ltd – JLS Import and Export Co.

Nonostante il provvedimento sia datato 10 aprile 2026, il Ministero della Salute lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio del 20 aprile 2026, con un ritardo di circa dieci giorni.

L’allerta del vassoio per dolci

Non è il primo richiamo relativo ad un oggetto da cucina di cui diamo notizia nelle ultime settimane. Lo scorso 10 aprile aveva riportato quello riguardante un lotto di posate Ma Maison vendute da Maury’s e importate dalla Abert Spa per cromo superiore ai limiti. Per quanto riguarda i prodotti alimentari, un paio di giorni fa abbiamo scritto dei filetti di sardina congelati a marchio Wofco richiamati dal Ministero della Salute per rischio istamina. In precedenza è toccato ad un lotto di salame nostrano a marchio “La Vecje Salumerie snc” per “presenza di Listeria monocytogenes”, e qualche giorno prima c'è stata l'allerta riferita ad un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti.