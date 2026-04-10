Mercurio oltre i limiti: Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

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C'è una nuova allerta alimentare riportata nell'apposita sezione del Ministero della Salute. È stato segnalato il richiamo di un lotto di pesce spada surgelato a marchio “Surgelati Italpesca”, prodotto dall’azienda Italpesca s.a.s. nello stabilimento di Acerra, in provincia di Napoli. Il lotto interessato è l’81/25, con scadenza fissata al 1° ottobre 2027.

Alla base del provvedimento c’è la presenza di mercurio oltre i limiti consentiti dalla legge, in tal senso nelle avvertenze si legge che "il consumo di pesce spada contaminato da mercurio superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente può comportare rischi per la salute, in particolare per donne in gravidanza, bambini e soggetti sensibili".

Il messaggio è chiaro: "Chiunque sia in possesso di questo prodotto, è invitato a non mangiarlo e a restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato" conclude il messaggio dell'allerta.

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Tra le ultime allerte alimentari segnalate dal Ministero della Salute va segnalata quella della scorsa settimana relativa ad un lotto di Camembert a latte crudo “La Réserve des Crémiers” per possibile presenza di E. coli; qualche giorno prima una analoga sempre per un formaggio a latte crudo venduto a marchio “Formaggi del Curto” proprio a causa della presenza accertata del batterio; in precedenza ritirati vari lotti di sughi e ragù venduti in vasetti di vetro a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuti alla possibile presenza di corpi estranei. Mentre ancora prima l'allerta alimentare ha riguardato diverse uova fresche a marchio San Pietro – Salis Antonella per rischio salmonella.