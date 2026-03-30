Sughi pronti e ragù in vetro ritirati dal commercio per corpi estranei nei vasetti: si allarga l’allerta

Il Ministero della salute ha annunciato il richiamo di altri marchi e lotti di sughi e ragù venduti in vasetti di vetro a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuti alla possibile presenza di corpi estranei.

Si allarga l’allerta alimentare per sughi pronti e ragù venduti in vasetti di vetro. Il Ministero della salute infatti ha annunciato il richiamo dal commercio di altri marchi e lotti sempre a causa di rischio fisico per i consumatori dovuti alla possibile presenza di corpi estranei nei contenitori. Dopo il richiamo del Ragù vegetale bio commercializzato con marchio "Cereal Terra", infatti, disposto il richiamo di un altro sugo dello stesso produttore, di un lotto di sugo bolognese vegano Bertagni e di un lotto di sugo alla bolognese veg Arrighi.

Nel dettaglio, oggetto dei nuovi richiami annunciati dal Ministero della salute sono: il Ragù di soia Bio venduto a marchio Trevisan in vasetti da 190 grammi con lotto 040328 e scadenza fissata al 4 marzo 2028, prodotto dalla ditta "Cereal Terra" nel proprio stabilimento di Ciriè, nella città metropolitana di Torino; il Sugo bolognese vegano con verdure venduto a marchio Bertagni in vasetti da 285 grammi con lotto S051E e scadenza fissata al 20 agosto 2028; il Sugo alla bolognese veg venduto a marchio Arrighi in vasetti da 320 grammi con lotto S057F e scadenza fissata al 26 febbraio 2029.

Nel primo caso il sugo è prodotto da “Cereal Terra" per Trevisan s.r.l. nel secondo è prodotto dalla ditta Fattorie Umbre s.r.l. nel proprio stabilimento di Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni per Euro buying & marketing mentre nel terzo caso dalla stessa Fattorie Umbre s.r.l. per l’azienda Pasta Berruto S.p.А.

In tutti i casi in via cautelativa si raccomanda di non consumare il prodotto e riportare la merce presso il punto di acquisto anche se come spiega Fattorie Umbre, si tratta solo di una misura prettamente precauzionale visto che durante la produzione dei sughi i prodotti sono stati scansionati con macchina raggi X, non rilevando alcuna problematica.