Rubano 150 kg di cibo alla Caritas di Bisceglie, 3 arresti: “Presi soprattutto omogeneizzati, gesto ignobile”

Tre uomini di Bisceglie sono stati arrestati per aver rubato omogeneizzati e altro cibo della Caritas. Dopo il furto, il coordinatore dell’organizzazione benefica, Sergio Ruggieri, ha sperimentato la solidarietà dei cittadini: “Ci hanno donato altro cibo”

La raccolta alimentare della Caritas

Sono finite in manette le persone accusate di aver rubato lo scorso 17 marzo il cibo raccolto dalla Caritas di Bisceglie. Si tratta di tre cittadini di Bisceglie trovati in possesso di circa 150 chilogrammi di generi alimentari, soprattutto omogeneizzati, ma anche confezioni di pelati e passata di pomodoro.

Adesso questa refurtiva potrà tornare alla Caritas coordinata da Sergio Ruggieri che a Fanpage.it racconta il sollievo per il ritrovamento della merce: "I Carabinieri hanno fatto un ottimo lavoro, hanno ritrovato circa la metà di quello che ci avevano sottratto. È stato un gesto ignobile che in tanti anni non avevo mai visto". Come racconta, gli alimenti erano il frutto di una capillare raccolta alimentare tutti i supermercati cittadini che aveva portato i volontari a immagazzinare "decine di quintali" di prodotti.

"A volte capita che manchi della roba, non è però un problema se qualche persona in difficoltà porta via un po' di cibo, qualche volta è successo anche con gli indumenti. Noi lo mettiamo in conto perché la povertà fa fare anche queste cose – spiega Ruggieri – ma rompere porte e lucchetti è un gesto grave, ed è la prima volta che ci succede".

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I tre uomini, secondo le ricostruzioni degli investigatori, si sarebbero introdotti all’interno della struttura, in parte adibita a privata dimora, attraverso il danneggiamento del lucchetto e della serratura della porta di ingresso della Caritas. A inchiodarli sono state le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani ha quindi disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente di 27 e 53 anni, mentre il terzo indagato, un 57enne, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di dimora nel Comune di residenza. Tutti sono originari di Bisceglie e sono già noti alle Forze dell'ordine.

Lo spiacevole incidente però ha avuto un effetto positivo inaspettato: "Stiamo ssperimentando la grande solidarietà dei biscegliesi – racconta il coordinatore della Caritas locale – Una volta saputo del furto ci sono state fatte tantissime altre donazioni, superando le nostre aspettative".