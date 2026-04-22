Attualità
video suggerito
video suggerito

Ingaggia due sicari e fa accoltellare un uomo per in debito da 30mila euro: 4 arresti a Torino

I fatti si riferiscono al 2024 quando uomo di origine marocchina, di 53 anni, era stato gravemente ferito a coltellate, riportando anche la recisione dell’arteria femorale e una prognosi di 45 giorni.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Quattro persone sono state tratte in arresto con l'accusa di aver tentato di uccidere un uomo accoltellato a Torino, in piazza Baldissera, nel 2024. Alla base dell'aggressione ci sarebbe un debito di 30mila euro non onorato dalla vittima.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale, con il supporto dei reparti territoriali, nei comuni di Torino, di Leinì, di Settimo Torinese e di Biella. Le indagini, coordinate dalla Procura torinese, si riferiscono a un fatto di sangue avvenuto il 19 dicembre 2024 all'incrocio tra via Stradella e piazza Baldissera, quando un uomo di origine marocchina, di 53 anni, era stato gravemente ferito a coltellate, riportando anche la recisione dell'arteria femorale e una prognosi di 45 giorni.

Stando a quanto ricostruito, tra gli arrestati c'è anche il presunto mandante, un 46enne di origine nordafricana residente a Torino, che si sarebbe avvalso di due sicari di 25 anni per l'esecuzione materiale. Coinvolto anche un pensionato di 78 anni, originario di Catania, accusato di avere accompagnato uno degli aggressori e di avere favorito la fuga. Gli arrestati sono stati portati nelle carceri di Torino e di Ivrea, mentre il 78enne si trovava già detenuto a Biella per altra causa.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Trump estende la tregua in Iran. Pasdaran sequestrano 2 navi Msc a Hormuz
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energia
Europa vicina alla recessione se la guerra in Iran continua: l'analisi del FMI
I nuovi colloqui di Islamabad sono l'ultima possibilità per evitare che la guerra tra USA e Iran ricominci
Giuseppe Acconcia
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views