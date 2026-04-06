Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno a Pasqua: coppia di turisti denunciata dalla polizia

La scena hot nel giorno di Pasqua, intorno all’ora di pranzo, nei pressi del bagno 30 di Rimini. Protagonisti due cittadini statunitensi fermati solo dall’arrivo della polizia e quindi identificati e denunciati per atti osceni luogo pubblico. Rischiano sanzione dai 5mila ai 30mila euro.

L'estate è ancora lontana ma qualcuno sembra già alle prese con i bollenti spiriti. In una Rimini non ancora affollata dalle orde di vacanzieri ma comunque piena di persone, una coppia di turisti statunitense è stata beccata a consumare un rapporto sessuale in spiaggia in pieno giorno incurante della presenza degli altri. La scena nella domenica di Pasqua, intorno all'ora di pranzo, quando numerosi passanti si sono imbattuti nei due focosi amanti impegnati in un rapporto sessuale completo tra la sabbia.

La sequenza è stata anche immortalata da alcuni passanti che hanno poi allertato le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. I due protagonisti della sequenza infatti non sembravano affatto disturbati dal via vai di persone, comprese intere famigliole che si godevano il sole e il bel tempo della tranquilla giornata festiva sul lungomare riminese. Come ha ricostruito Rimini Today, la scena hot sembra sia andata avanti per diverso tempo senza passare inosservata agli occhi dei tanti residenti che si trovavano a passare sull'arenile nei pressi del bagno 30.

Ad interrompere il focoso amplesso ci hanno dovuto pensare agli agenti della Polizia di Stato che sono stati inviati sul posto dalla centrale operativa dopo le varie segnalazioni. Quando la pattuglia delle delle volanti è giunta sul posto, i due infatti erano ancora impegnati nel focoso rapporto sull'arenile e sono stati invitati quindi a smetterla e ad alzarsi.

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Per i due, entrambi cittadini statunitensi, la giornata di Pasqua si è conclusa così con una visita in centrale dove sono stati entrambi identificati e dopo gli accertamenti di rito, per loro è scattata una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico. Un reato che è stato ormai depenalizzato e dunque senza più pene carcerarie ma che può costare ancora molto caro visto che prevede una sanzione pecuniaria che va dai 5mila ai 30mila euro in base alla gravità dei fatti.