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Ragù bio richiamato dai supermercati per corpi estranei nei vasetti, l’avviso di allerta

Il ritiro dagli scaffali dei supermercati dei barattoli di ragù di soia è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di piccoli corpi estranei di grandezza inferiore ai 2 millimetri nelle confezioni.
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A cura di Antonio Palma
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Un lotto di sugo vegetale a base di pomodoro e soia è stato richiamato dai supermercati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei all'interno delle confezioni. Oggetto del richiamo è il ragù di soia da agricoltura biologica commercializzato con marchio "Cereal Terra" e venduto in vasetti di vetro.

L'allerta alimentare è stata lanciata oggi 25 marzo dalla catena di supermercati NaturaSì attraverso i propri canali di comunicazione mentre ancora non è apparsa sul sito del Ministero della Salute dedicato ai richiami. Il ritiro del ragù è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore del sugo, la ditta Cereal Terra s.r.l., nel proprio stabilimento di Ciriè, nella città metropolitana di Torino.

Il lotto interessato dal richiamo corrisponde al termine minimo di conservazione dello stesso prodotto, che è fissato al 14 gennaio 2028. Il ragù di soia richiamato dal commercio è venduto in vasetti di vetro da 190 grammi ciascuno.

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Come spiega l'avviso di richiamo, datato 24 marzo, il ritiro dagli scaffali dei supermercati è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di piccoli corpi estranei di grandezza inferiore ai 2 millimetri nelle confezioni.

I vasetti con il ragù sono stati già rimossi dagli scaffali dei punti vendita ma per i consumatori che eventualmente avessero già acquistato il prodotto oggetto di richiamo, la raccomandazione a scopo precauzionale e quella di non consumare il sugo con il termine minimo di conservazione sopra indicato e di restituire le confezioni al punto vendita d'acquisto.

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