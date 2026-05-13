Senape richiamata dai supermercati Aldi per solfiti non dichiarati

Aldi fa sapere che il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali del gruppo fino al giorno 12 maggio 2026. È possibile restituirlo in tutti i punti vendita.

La catena di supermercati Aldi ha comunicato il ritiro dai propri punti vendita di un lotto di senape a causa di un possibile rischio per i consumatori dovuto alla presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Lo rende noto lo stesso gruppo della grande distribuzione attraverso i propri canali web. Il prodotto interessato dall’avviso è la Senape Medio forte venduta a marchio “Le Gusto”, etichetta associata alla stessa catena di distribuzione e commercializzata solo nei punti vendita Aldi.

Nel dettaglio, la senape oggetto del richiamo è venduta in confezioni da 250ml ciascuna e prodotta dalla ditta Haberland Marketing GmbH, nel proprio stabilimento in Germania. Il lotto ritirato dal commercio è quello con termine minimo di conservazione fissato al 20 gennaio 2027. Aldi fa sapere che il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali del gruppo fino al giorno 12 maggio 2026 quando è scattata l’allerta alimentare. Da quel momento la vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata in tutti i punti vendita e il lotto ritirato dagli scaffali.

Per chi avesse già acquistato la senape oggetto del richiamo, l’avvertimento è quello di non consumare il prodotto ma di restituirlo al punto vendita. “Il prodotto può essere restituito in tutte le filiali ALDI” spiega la catena di supermercati, assicurando che “il rimborso sarà concesso anche senza esibizione dello scontrino di acquisto”. Scusandosi per il disagio, il gruppo aggiunge che per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti ALDI allo 045 6960590.

Nei giorni scorsi anche i supermercati Penny Market avevano annunciato, sempre per solfiti non dichiarati, il richiamo di un lotto di senape da parte del produttore che però risulta diverso. I solfiti sono additivi impiegati nell'industria alimentare per conservare i prodotti, grazie alle loro proprietà antiossidanti e antimicrobiche. Pur essendo sicuri per la maggior parte dei consumatori, possono causare allergie o mal di testa in soggetti sensibili. Per questo motivo, la legge ne impone l'indicazione in etichetta come allergeni.