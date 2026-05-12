Attualità
video suggerito
video suggerito
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Fegatelli richiamati per rischio epatite E: l’allerta del Ministero della Salute. Il lotto interessato

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di “Fegatello Nostrano” di Venditti’s Idea srl per possibile presenza di virus dell’epatite E. L’infezione può causare febbre, nausea, stanchezza e ittero, soprattutto nei soggetti fragili.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Fegatelli
Fegatelli
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Nuovo richiamo alimentare pubblicato dal Ministero della Salute. Stavolta l’allerta riguarda il “Fegatello Nostrano” commercializzato da Venditti's Idea srl, ritirato in via precauzionale per la possibile presenza del virus dell’epatite E. Il provvedimento interessa il lotto “PSSAF20092025”, con termine minimo di conservazione fissato al 16 agosto 2026.

Il prodotto richiamato è una confezione da 200 grammi di fegatello, realizzata nello stabilimento di via Antonio Pacinotti 9 ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Nell’avviso pubblicato dal Ministero viene inoltre riportato il riferimento all’allerta numero 842632 emessa lo scorso 8 maggio.

L’epatite E è un’infezione virale che colpisce il fegato e può provocare sintomi come febbre, nausea, stanchezza, dolori addominali e ittero, cioè l’ingiallimento della pelle e degli occhi. In molti casi l’infezione si risolve spontaneamente, ma può diventare più seria nei soggetti fragili o con problemi epatici preesistenti.

Leggi anche
Sesamo nero tostato richiamato per presenza di aflatossina B1 oltre i limiti: avviso del Ministero della salute
La nuova allerta alimentare pubblicata dal Ministero della Salute
La nuova allerta alimentare pubblicata dal Ministero della Salute

Non si tratta del primo richiamo alimentare reso noto dal Ministero della salute di cui diamo notizia nell'ultimo periodo. Tra quelli più recenti c'è un lotto di tisana dimagrante alle erbe di origine thailandese. Nel prodotto è presente infatti un ingrediente “novel food”; sempre ad aprile è stato richiamato un lotto di filetti di sardine congelate a marchio Wofco per possibile presenza di istamina oltre i limiti. Più o nello stesso periodo è toccato ad un lotto di salame nostrano a marchio “La Vecje Salumerie snc” per “presenza di Listeria monocytogenes”.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Così la Grecia ha dato una mano a Israele ad assaltare le navi della Flotilla: la ricostruzione
Flotilla, Israele libera Thiago Ávila e Saif Abukeshek: stop alla detenzione arbitraria dei due attivisti rapiti in acque internazionali
I legali degli attivisti della Flotilla a Fanpage: "Minacce di morte e torture psicologiche su Thiago e Saif"
"Divisi, spogliati e terrorizzati": Giulio Bonistalli racconta l'assalto israeliano alla Flotilla
La Flotilla è stata intercettata e circondata da navi israeliane: "Prima i droni poi l'accerchiamento"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views