Attualità
video suggerito
video suggerito
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Polpa di bovino Dottor Fox ritirata dai supermercati, l’allerta del Ministero: “Non consumate quel lotto”

Nuovo richiamo alimentare segnalato dal Ministero della Salute per un lotto di polpa di bovino macinata surgelata a marchio Dottor Fox per uno “stato microbiologicamente sconosciuto”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 g e 1 kg con la data di scadenza 03/2028.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Biagio Chiariello
immagine di repertorio
immagine di repertorio
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo alimentare di un lotto di polpa di bovino macinata surgelata a marchio “Dottor Fox”. Il provvedimento arriva a seguito di una segnalazione del produttore ed è stato classificato come misura precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche sulle condizioni igienico-sanitarie del prodotto.

Al centro dell’allerta c’è un riferimento tecnico che compare nell’avviso ufficiale: un non meglio specificato “stato microbiologicamente sconosciuto” della carne. Si tratta di una dicitura che, in termini pratici, indica l’assenza di certezze sufficienti sulla piena conformità del prodotto ai parametri microbiologici richiesti, e che ha portato alla decisione di interromperne la commercializzazione.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 500 grammi e da 1 chilogrammo, con numero di lotto A1426 e termine minimo di conservazione fissato a marzo 2028 (03/2028). Le confezioni sono già state distribuite sul mercato, motivo per cui l’avviso riguarda anche eventuali prodotti ancora presenti nelle case dei consumatori.

Leggi anche
Richiamato lotto di uva sultanina Solo Sano: ocratossina oltre i limiti. Il Ministero: "Non mangiatela"

La produzione è attribuita alla Fox Service Srl, nello stabilimento situato ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L’impianto è identificato dal marchio di riconoscimento ABP5520PETPR3, riportato nelle informazioni di tracciabilità.

La raccomandazione rivolta ai consumatori è chiaramente di non consumare la polpa di bovino macinata appartenente al lotto in questione. Chi dovesse averla acquistata è invitato a riportarla al punto vendita d’origine, dove potrà ottenere la sostituzione o il rimborso secondo le modalità previste dal singolo esercizio commerciale.

L’allerta alimentare
L’allerta alimentare

Non si tratta della prima allerta alimentare di cui diamo notizia nell'ultimo periodo. Solo qualche giorno fa il Ministero ha disposto il ritiro di un lotto di uva sultanina “Solo Sano” per presenza di ocratossina A oltre i limiti consentiti. Mentre la scorsa settimana abbiamo scritto dell'allerta relativa ad un lotto di fegatelli per rischio epatite E. Sempre recentemente è stato ritirato anche un lotto di tisana dimagrante alle erbe di origine thailandese, segnalato per la presenza di un ingrediente classificato come “novel food”.

Immagine
Flotilla, attivisti abusati e feriti: oggi rientrano gli italiani. Atterrati Carotenuto e Mantovani
"Violenze, abusi e molestie sessuali": le torture di Israele nei confronti degli attivisti della Flotilla
Tajani: "Da Ben Gvir atteggiamento da regime dittatoriale"
Voi zitti e complici di Israele per anni, non fate finta di prendervela con Ben Gvir oggi
Francesco Cancellato
Pensateci: se Israele tratta così dei cittadini italiani cosa sta facendo ai palestinesi a Gaza?
Francesca Moriero
Fascette ai polsi e costretti in ginocchio a testa giù: in un video il "benvenuto" di Ben-Gvir agli attivisti della Flotilla
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views