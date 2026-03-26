Tonno pinna gialla ritirato dalle pescherie per rischio chimico: l’avviso del Ministero della salute

Un lotto di tonno pinna gialla marinato è stato ritirato dal commercio in tutta Italia a causa di un rischio chimico per i consumatori. Ne dà notizia il Ministero della Salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il tonno oggetto del richiamo è prodotto dalla ditta "Mar Grande srl" nel proprio stabilimento di Pulsano, in provincia di Taranto, ed è venduto in tranci sottovuoto a marchio "Sea Master" agli esercizi commerciali in confezioni dai 2 ai 3 kg. Ai consumatori finali però è venduto solo sfuso tramite i banchi pescheria dei supermercati o nelle pescherie.

"Il prodotto non ha marchio vero e proprio ma viene venduto tramite banco pescheria sfuso" recita infatti l'avviso di richiamo. Il lotto di tonno interessato al richiamo e quello con il numero 20261018625 e col termine minimo di conservazione fissato al 27 marzo 2026.

Come spiega l'avviso di richiamo, datato 25 marzo e pubblicato oggi 26 marzo sul portale del Ministero della Salute, il richiamo del tonno è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a causa di valori di istamina risultati superiori ai limiti di legge a seguito di analisi effettuate dopo la distribuzione e messa in commercio del pesce.

Lo stesso Ministero della Salute ha annunciato anche il richiamo dai banchi frigo dei supermercati di un lotto di tramezzini farciti a causa di un rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di listeria monocytogenes nel prodotto. Si tratta di tramezzini Rollè con Speck, Rucola e Gran Moravia venduti a marchio L'Arte del Fresco.

In questo caso il lotto interessato è quello con numero 260220 e data di scadenza fissata al 27 marzo 2026. I tramezzini farciti sono prodotti dalla ditta Intrapan S.r.l. e commercializzati in confezioni da due per un peso di 140 Grammi. A scopo precauzionale si invitano li consumatori che avessero acquistato il prodotto appartenente al lotto sopra

indicato a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita.