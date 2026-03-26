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Tonno pinna gialla ritirato dalle pescherie per rischio chimico: l’avviso del Ministero della salute

L’avviso del Ministero della Salute per il richiamo di un lotto di tonno pinna gialla marinato venduto sfuso tramite banco pescheria. Richiamato dal commercio anche un lotto di tramezzini.
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A cura di Antonio Palma
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Un lotto di tonno pinna gialla marinato è stato ritirato dal commercio in tutta Italia a causa di un rischio chimico per i consumatori. Ne dà notizia il Ministero della Salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il tonno oggetto del richiamo è prodotto dalla ditta "Mar Grande srl" nel proprio stabilimento di Pulsano, in provincia di Taranto, ed è venduto in tranci sottovuoto a marchio "Sea Master" agli esercizi commerciali in confezioni dai 2 ai 3 kg. Ai consumatori finali però è venduto solo sfuso tramite i banchi pescheria dei supermercati o nelle pescherie.

"Il prodotto non ha marchio vero e proprio ma viene venduto tramite banco pescheria sfuso" recita infatti l'avviso di richiamo. Il lotto di tonno interessato al richiamo e quello con il numero 20261018625 e col termine minimo di conservazione fissato al 27 marzo 2026.

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Come spiega l'avviso di richiamo, datato 25 marzo e pubblicato oggi 26 marzo sul portale del Ministero della Salute, il richiamo del tonno è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a causa di valori di istamina risultati superiori ai limiti di legge a seguito di analisi effettuate dopo la distribuzione e messa in commercio del pesce.

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Lo stesso Ministero della Salute ha annunciato anche il richiamo dai banchi frigo dei supermercati di un lotto di tramezzini farciti a causa di un rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di listeria monocytogenes nel prodotto. Si tratta di tramezzini Rollè con Speck, Rucola e Gran Moravia venduti a marchio L'Arte del Fresco.

In questo caso il lotto interessato è quello con numero 260220 e data di scadenza fissata al 27 marzo 2026. I tramezzini farciti sono prodotti dalla ditta Intrapan S.r.l. e commercializzati in confezioni da due per un peso di 140 Grammi. A scopo precauzionale si invitano li consumatori che avessero acquistato il prodotto appartenente al lotto sopra
indicato a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita.

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