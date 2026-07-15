Rischio microbiologico, salami ritirati dal commercio: l’allerta del Ministero della salute

A darne notizia è il Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Due salami sono stati richiami dal commercio a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. A darne notizia è il Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Nel dettaglio, oggetto dei due richiami è un lotto di salame Antico Spigaroli senza nitrati e di salame Cresponetto, entrambi venduti a marchio Antica Corte Pallavicina Fratelli Spigaroli.

I due salami ritirati dal commercio hanno lo stesso lotto di produzione e cioè il numero 280426A perché prodotto e venduto dalla stessa ditta, l’azienda Terre Verdi srl con stabilimento a Polesine Parmense, frazione del comune di Polesine Zibello, nella provincia di Parma (marchio di identificazione IT 1819 L CE). I due salami vengono venduti interi a peso ma non è stata indicata data di scadenza né un termine minimo di conservazione.

Come spiegano i due avvisi di richiamo, scattati il 13 luglio scorso, in entrambi i casi il ritiro dal commercio è scattato per la non conformità del prodotto per un non meglio precisato rischio Microbiologico.

Come sempre in questi casi, i prodotti ancora invenduti sono stati ritirati dal commercio e non sono più in vendita. Per i consumatori che avessero già acquistato i due salami con il lotto sopra indicato, però, in via precauzionale l’azienda raccomanda di non consumarli e di rendere il prodotto al punto vendita d’acquisto.