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Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Caramelle gommose ritirate dai supermercati, l’allerta del Ministero: “Presenti additivi non autorizzati”

Richiamato un lotto di caramelle gommose Jelly’s Kawaii Fruity Assorted Jelly Straws da 200 grammi per la presenza di E 425 (Konjac), un additivo non autorizzato nell’Ue per questo tipo di prodotti. Il lotto interessato è il 02072025, con scadenza luglio 2027. Il Ministero della Salute invita a non consumarle.
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A cura di Biagio Chiariello
immagine di repertorio
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Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Il Ministero della Salute ha diramato un richiamo ufficiale per un lotto di caramelle gommose. Si tratta delle Jelly’s Kawaii Fruity Assorted Jelly Straws, quelle colorate straws da 200 grammi.

Il problema riguarda il lotto di produzione 02072025, con scadenza luglio 2027. Secondo quanto riportato nel documento ministeriale, in queste caramelle è stata riscontrata la presenza di E 425 (Konjac), un additivo alimentare non autorizzato per questo tipo di prodotti in Europa.

Le caramelle sono prodotte in Cina e distribuite in Italia e nel resto d’Europa dalla società PEPISCR s.r.o., con sede a Praga, nella Repubblica Ceca.

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Per il momento non ci sono segnalazioni di malesseri, ma per precauzione il Ministero invita tutti coloro che hanno acquistato questo lotto a non consumare assolutamente il prodotto. La raccomandazione è di buttarlo via e, se si desidera, contattare l’assistenza al numero di riferimento o tramite mail (hello@americanuncle.it oppure info@unclefood.com).

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Le ultime allerte alimentari pubblicate dal Ministero della Salute riguardano diversi prodotti presenti sul mercato. Tra questi alcuni formaggi della Latteria Moro di Oderzo, ritirati per il possibile rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. Segnalati anche prodotti da forno surgelati a marchio Cupiello per la possibile presenza di frammenti metallici e un lotto di surimi al gusto granchio Panapesca per polifosfati non indicati in etichetta e oltre i limiti consentiti. Infine, richiamato un lotto di latterini interi surgelati Finofish per valori di PFAS superiori alla soglia prevista dalla normativa.

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