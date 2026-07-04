Pericolo Listeria, richiamati diversi formaggi Latteria Moro: il lotto interessato dall’allerta

Richiamati tre formaggi della Latteria Moro di Oderzo per possibile presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti, tutti dello stesso lotto, non devono essere consumati ma restituiti al punto vendita. L’allerta del Ministero riguarda diverse tipologie e formati.

immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo che riguarda tre diversi formaggi prodotti dalla Latteria Moro di Moro Sergio, con sede a Oderzo, in provincia di Treviso. Alla base del provvedimento la presenza di Listeria monocytogenes, batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana, in particolare per le categorie più fragili della popolazione.

I prodotti coinvolti appartengono tutti al medesimo lotto, il 222660, e sono stati realizzati nello stabilimento identificato dal codice UE IT N8U7V. Le segnalazioni ufficiali, datate 2 luglio 2026, riportano in maniera esplicita l’indicazione delle autorità sanitarie:

Prodotto non idoneo al consumo. non consumare, restituire al punto vendita".

Nel dettaglio, il richiamo interessa un “Cremoso al tartufo” venduto in forma con crosta da 6 kg e in vaschetta da 125 grammi, entrambi con scadenza compresa tra il 7 e l’11 luglio 2026. A questi si aggiunge il prodotto “CreMoro/Cremoso” nelle varianti al tartufo, pistacchio, prosecco rosé e naturale, commercializzato in cestini da 1,8 a 2,2 kg, con la stessa finestra di scadenza. In tutti i casi, la motivazione indicata è la medesima: "presenza Listeria monocytogenes".

La Listeria monocytogenes è un microrganismo che può causare la listeriosi, un’infezione alimentare che, nei casi più gravi, può arrivare a coinvolgere il sistema nervoso centrale e provocare complicazioni serie come meningiti. Particolarmente esposti al rischio sono anziani, donne in gravidanza, neonati e persone con un sistema immunitario compromesso.

Per questo motivo le autorità sanitarie adottano procedure di controllo e ritiro particolarmente rigorose ogni volta che viene rilevata una possibile contaminazione.

Ai consumatori che dovessero aver acquistato uno dei prodotti indicati viene raccomandato di non consumarlo in alcun caso e di riportarlo al punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso, seguendo le indicazioni riportate nelle schede ufficiali del Ministero.

Tra le ultime allerte alimentari apparse sul sito del Ministero della Salute ricordiamo quella di settimana scorsa riguardante diversi prodotti da forno surgelati a marchio Cupiello per la possibile presenza di frammenti metallici. Poi c'è stato il richiamo di un lotto di Surimi al sapore di granchio Panapesca per la presenza di polifosfati non dichiarati in etichetta e superiori al limite massimo consentito. E ancora quella di un lotto di latterini interi surgelati a marchio Finofish per la presenza di PFAS in concentrazioni superiori ai limiti di legge