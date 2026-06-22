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Polifosfati non dichiarati: Ministero della Salute richiama lotto di surimi al sapore di granchio

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Surimi al sapore di granchio Panapesca per la presenza di polifosfati non dichiarati in etichetta e superiori al limite massimo consentito. Il prodotto, confezione da 250 g, è stato prodotto in Cina dalla Dalian Youlian Seafood. I consumatori sono invitati a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per il rimborso.