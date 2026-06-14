Ritirato salame dai supermercati Aldi per rischio salmonella: l’allerta del Ministero della Salute

Il richiamo Aldi riguarda un lotto di bastone di salame “Il Tagliere del Re” per possibile presenza di Salmonella. Il prodotto, identificato dal numero di lotto 628796, è stato commercializzato fino al 10 giugno 2026. L’invito a non consumarlo e a restituirlo per il rimborso anche sul sito del Ministero.

immagine di repertorio

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Nuova allerta alimentare in Italia per un possibile rischio microbiologico. La catena di discount Aldi ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di bastone di salame a marchio “Il Tagliere del Re” per la possibile presenza di Salmonella, batterio responsabile di infezioni alimentari anche rilevanti, soprattutto nei soggetti più fragili.

L’avviso è stato pubblicato anche sul sito del Ministero della Salute, nell’ambito delle attività di monitoraggio e tutela della sicurezza alimentare, oltre che sui canali dedicati ai richiami.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 250 grammi ed è identificato dal numero di lotto 628796, con termine minimo di conservazione fissato al 19 agosto 2026. Il salume è stato realizzato dall’azienda Becher Spa per Aldi nello stabilimento di Via Povegliano 46, 31050, Ponzano Veneto (TV), ed è stato commercializzato nei punti vendita della catena fino al 10 giugno 2026.

Il richiamo, precisa Aldi, è stato attivato in via cautelativa. Aldi invita i consumatori a non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato e a restituirlo nel punto vendita di acquisto per ottenere il rimborso, anche senza scontrino..

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 045 6960590, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Tra le ultime allerte alimentare pubblicate sul sito del Ministero della Salute è da segnalare quella relativa al ghiaccio contaminato da Enterococchi intestinali venduto nei supermercati con i marchi Selex e Ghiaccio Facile, e ancora prima quella del ghiaccio Blues venduto nei supermercati Eurospin. Qualche giorno fa invece abbiamo riportato il richiamo dei Würstel Fiorucci per allergene non dichiarato.