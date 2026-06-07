Würstel Fiorucci richiamati dal commercio per allergene non dichiarato, l’avviso del Ministero della salute

Il prodotto è stato immediatamente richiamato dai banchi frigo di negozi alimentari e supermercati ma per i consumatori che avessero già acquistato le confezioni di Würstel il consiglio è di non consumarli assolutamente in caso di allergie e intolleranza alla caseina.

Un lotto di Würstel Fiorucci è stato ritirato dal commercio a causa del rischio presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Lo rende noto il Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Oggetto del richiamo sono i Wurstel Suillo venduti a marchio Fiorucci in confezioni da 250 grammi ciascuna.

L’alimento è prodotto e confezionato per la società Cesare Fiorucci S.p.A. dalla ditta alimentare “Salumificio Scarlino s.r.l. “ nel proprio stabilimento di Ugento, in provincia di Lecce. Il lotto oggetto del richiamo è quello con numero 160926LM e data di scadenza fissata al 16 settembre 2026.

Come recita l’avviso di richiamo, datato 5 giugno 2026, il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a causa di test condotti in autocontrollo sul prodotto che hanno rilevato la presenza dell’allergene Caseina che però non è dichiarata sull’etichetta dei Würstel.

Per questo motivo il prodotto è stato immediatamente richiamato dai banchi frigo di negozi alimentari e supermercati in cui era stato distribuito. Per i consumatori che avessero già acquistato le confezioni di Würstel con lotto e data di scadenza sopra indicati, però, il consiglio è di non consumarli assolutamente in caso di allergie e intolleranza alla caseina, una reazione del sistema immunitario contro la principale proteina del latte. Non essendo termostabile, infatti, la caseina non perde le sue proprietà allergeniche con la cottura del prodotto.