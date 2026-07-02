Pesto De Cecco richiamo dal commercio per presenza di allergeni non dichiarati

Il richiamo del sugo pronto disposto dallo stesso produttore per presenza dell’allergene noci non dichiarato sull’etichetta.

Il Ministero della salute ha annunciato il richiamo dal commercio di un lotto di Pesto rosso De Cecco per rischio presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore dopo l’errore riscontrato sulle confezioni. Il lotto interessato è quello con numero 07225288, data di produzione 15.10.2025 e termine minimo di conservazione fissato al maggio 2027.

Il “Pesto rosso con Mascarpone” richiamo dal commercio è prodotto per conto di F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino SpA dalla ditta “Delizie di riviera” nel proprio stabilimento di Ceparana a Bolano, in provincia della Spezia. Il sugo pronto è commercializzato in barattoli di vetro da 200 grammi ciascuno.

Come recita l’avviso di richiamo, datato 28 giugno, il ritiro dal commercio è stato disposto per “Presenza dell'allergene noci non dichiarato sull'etichetta adesiva in lingua olandese e portoghese (Brasile) applicata ai barattoli destinati alla commercializzazione nei rispettivi mercati”. L’avviso raccomanda ai consumatori allergici alle noci di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato per il rimborso o la sostituzione. Il pesto invece è perfettamente sicuro per chi non è allergico.

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Il Ministero della salute ha annunciato nelle scorse ore anche il richiamo di un lotto di formaggio “Formae Val di Fiemme stagionatо” per rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza accertata di Escherichia Coli Stec nel prodotto. Il formaggio è prodotto dal Caseificio sociale Val di fiemme Cavalese s.c.a. a Ville di Fiemme.

Il lotto interessato è quello con numero 26053. Come recita l’avviso, il richiamo scattato perché “a seguito di prelievo ufficiale da parte del servizio veterinario, riscontrata presenza di escherichia coli stec nel formaggio con lotto 26053”.