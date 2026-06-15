Polpo congelato richiamato dal commercio per presenza di pezzi metallici: l’avviso del Ministero della salute

Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore in autotutela dopo una segnalazione di possibili corpi estranei metallici nei tentacoli di polpo congelato importati.

Il Ministero della salute ha comunicato il richiamo dal commercio di un lotto di tentacoli di polpo congelato per un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore in autotutela dopo una segnalazione di possibili corpi estranei metallici nel polpo.

Oggetto del richiamo sono i Tentacoli di polpo oceanico tagliati, scottati e congelati, venduti in confezioni a marchio "Platinium Premium". Si tratta di un prodotto pescato nell’Oceano indiano orientale e confezionato dalla ditta asiatica “Pt Sea Food Sumatera Perkasa” nel proprio stabilimento di Medan, capoluogo della provincia di Sumatra settentrionale, in Indonesia.

Il polpo oggetto dell’avviso è importato e commercializzato in Italia dalla ditta “Alice Surgelati” srl con sede a Elmas, in provincia di Cagliari. Si tratta di un prodotto venduto in confezioni da 400 grammi ciascuna (senza glassatura).

Il lotto interessato dal richiamo è quello con indicazione Indon/25/227, prodotto il 1 ottobre del 1025 e congelato il giorno dopo e quindi con termine minimo di conservazione fissato al 1 ottobre 2028. L’avviso di richiamo è stato lanciato già il 4 giugno scorso ma pubblicato solo oggi, 15 giugno, sul portale del Ministero della salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Per chi avesse già acquistato il polpo oggetto del richiamo, l’avvertimento è di non consumare l’alimento con lotto e data di scadenza sopra indicate.