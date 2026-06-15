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Polpo congelato richiamato dal commercio per presenza di pezzi metallici: l’avviso del Ministero della salute

Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore in autotutela dopo una segnalazione di possibili corpi estranei metallici nei tentacoli di polpo congelato importati.
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A cura di Antonio Palma
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Il Ministero della salute ha comunicato il richiamo dal commercio di un lotto di tentacoli di polpo congelato per un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore in autotutela dopo una segnalazione di possibili corpi estranei metallici nel polpo.

Oggetto del richiamo sono i Tentacoli di polpo oceanico tagliati, scottati e congelati, venduti in confezioni a marchio "Platinium Premium". Si tratta di un prodotto pescato nell’Oceano indiano orientale e confezionato dalla ditta asiatica “Pt Sea Food Sumatera Perkasa” nel proprio stabilimento di Medan, capoluogo della provincia di Sumatra settentrionale, in Indonesia.

Il polpo oggetto dell’avviso è importato e commercializzato in Italia dalla ditta “Alice Surgelati” srl con sede a Elmas, in provincia di Cagliari. Si tratta di un prodotto venduto in confezioni da 400 grammi ciascuna (senza glassatura).

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Il lotto interessato dal richiamo è quello con indicazione Indon/25/227, prodotto il 1 ottobre del 1025 e congelato il giorno dopo e quindi con termine minimo di conservazione fissato al 1 ottobre 2028. L’avviso di richiamo è stato lanciato già il 4 giugno scorso ma pubblicato solo oggi, 15 giugno, sul portale del Ministero della salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Per chi avesse già acquistato il polpo oggetto del richiamo, l’avvertimento è di non consumare l’alimento con lotto e data di scadenza sopra indicate.

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