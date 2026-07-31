Richiamati Caciocavallo per Escherichia Coli e fichi essiccati Bio per ocratossina: gli avvisi del Ministero

Il ministero della Salute ha pubblicato avvisi di richiamo per 60 lotti di caciocavallo fresco e due lotti di caciotta fresca dell’Azienda Agricola Renzini Sila per presenza di Escherichia Coli e un lotto di fichi essiccati biologici a marchio Noberasco per presenza di valori di ocratossina A superiori ai limiti di legge.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Doppio richiamo alimentare del Ministero della Salute: gli avvisi pubblicati nei giorni scorsi riguardano 60 lotti di caciocavallo fresco e due lotti di caciotta fresca dell’Azienda Agricola Renzini Sila per presenza di Escherichia Coli e un lotto di fichi essiccati biologici a marchio Noberasco per presenza di valori di ocratossina A superiori ai limiti di legge.

Per quanto riguarda i primi, i lotti interessati sono i seguenti: Caciocavallo fresco, venduto forme intere da 1,5 kg, appartenenti ai lotti numero 24/04/2026, 27/04/2026, 28/04/2026, 30/04/2026, 04/05/2026, 05/05/2026, 06/05/2026, 07/05/2026, 10/05/2026, 11/05/2026, 12/05/2026, 13/05/2026, 14/05/2026, 16/05/2026, 18/05/2026, 19/05/2026, 20/05/2026, 21/05/2026, 22/05/2026, 23/05/2026, 25/05/2026, 26/05/2026, 27/05/2026, 28/05/2026, 29/05/2026, 30/05/2026, 31/05/2026, 01/06/2026, 03/06/2026, 04/06/2026, 08/06/2026, 09/06/2026, 10/06/2026, 11/06/2026, 13/06/2026, 14/06/2026, 15/06/2026, 16/06/2026, 17/06/2026, 18/06/2026, 20/06/2026, 22/06/2026, 23/06/2026, 24/06/2026, 25/06/2026, 27/06/2026, 29/06/2026, 30/06/2026, 01/07/2026, 02/07/2026, 03/07/2026, 06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026, 11/07/2026, 13/07/2026, 14/07/2026, 15/07/2026, e 16/07/2026 (corrispondenti alle date di produzione), con la data di scadenza a tre mesi; Caciotta fresca, venduta in forme da 900 grammi, appartenenti ai lotti numero 07/05/2026 e 10/05/2026 (corrispondenti alle date di produzione), con la data di scadenza a tre mesi. Lo stabilimento di produzione si trova in località Canalicchi, a Bocchigliero, in provincia di Cosenza (marchio di identificazione 018CS0981C).

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Escherichia coli STEC/VTEC rilevata nel latte di massa prelevato in data 20/07/2026. Il consiglio del Ministero è quello di "non consumare i lotti con scadenza tra il 23/04/2026 e il 23/07/2026 e di riportarli nel punto vendita".

Per quanto riguarda i fichi essiccati bio, l'avviso è stato pubblicato non solo dal Ministero della Salute, ma anche i supermercati Alì, Esselunga e Coop, che hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto a marchio Noberasco. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di valori di ocratossina A superiori ai limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto L6075A e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/03/2027. Anche in questo caso si consiglia di "non consumare e restituire il prodotto indicato al punto vendita".