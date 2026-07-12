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Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Glutine non segnalato nei biscotti Milka, scatta il richiamo dai supermercati: i tipi ritirati

Richiamati i biscotti Milka Choco Jaffa all’arancia. Manca la chiara indicazione della presenza di glutine in etichetta.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Richiami e ritiri di prodotti alimentari

La catena low-cost Normal ha diramato un richiamo ufficiale per i biscotti Milka Choco Jaffa ripieni di gelatina di arancia. Il motivo è la mancata evidenziazione della presenza di glutine nel prodotto, dato dalla farina di frumento.

I biscotti sono venduti in confezioni da 147 grammi e fanno parte della grande galassia della multinazionale Mondelēz International, che oltre a Milka possiede altri grandi marchi come Kraft e Oreo.

I Milka Choco Jaffa, come ricostruisce Il fatto alimentare dando notizia del richiamo, non sono venduti in Italia direttamente da Mondelēz. Questa marca è venduta in 15 diversi paesi del mondo ma i biscotti di questa particolare tipologia sono destinati ai Paesi dell’Europa centro-orientale e occidentale, principalmente Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Lituania, Polonia, Romania, Ucraina. Da qui, il prodotto è importato in Italia attraverso rivenditori specializzati che li etichettano in italiano. È stata la catena low-cost Normal Store a segnalare il richiamo da parte del fornitore. Sul sito bulgaro di Milka si legge della presenza di farina di frumento nei biscotti.

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La presenza di frumento nei biscotti è indicata sul sito bulgaro di Milka
La presenza di frumento nei biscotti è indicata sul sito bulgaro di Milka

I biscotti ripieni Milka hanno diversi gusti: arancia e lamponi. Solo i primi però sarebbero interessati dal richiamo.

A fare le spesa della etichettatura non chiara relativamente alla presenza di glutine sono le persone celiache e intolleranti al glutine. Le consumatrici e i consumatori che sono in possesso di questo prodotto possono restituirlo al punto vendita dove lo hanno acquistato.

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