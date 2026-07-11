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Salmonella e Escherichia coli nel salame: scatta il richiamo dai supermercati. Il lotto dell’allerta

Richiamato un lotto del salame “I Veneti” per Salmonella ed E. coli. È stato prodotto da SA.VEN SRL di Zane’ (VI) e distribuito da Aspiag Service, non deve essere consumato. Chi lo ha acquistato è invitato a restituirlo al venditore.