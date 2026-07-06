Richiamati Carciofi sott’olio per presenza di pezzi di vetro e Hummus per Salmonella
Un lotto di carciofi sott’olio è stato ritirato dal commercio a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuti alla possibile presenza di pezzi di vetro nelle confezioni. L’allerta alimentare riguarda in particolare i “Carciofi rustici della Puglia in olio di semi di girasole” venduti a marchio Consilia Optima. A rendere noto il richiamo è stata la stessa linea di prodotti alimentari di proprietà del Consorzio Supermercati Uniti Nazionali.
Il prodotto richiamato dai supermercati infatti è confezionato per SUN soc. cons. a r.l. dalla ditta Le Conserve Daune S.r.l. nel proprio stabilimento di produzione di Cerignola, in provincia di Foggia. Il lotto interessato è quello con numero 158 R e termine minimo di conservazione fissato al 15 giugno 2028.
Come spiega l’avviso di richiamo, datato 3 luglio 2026 ma ancora non pubblicato sul sito del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza, il ritiro è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per la possibile presenza di frammenti di vetro nell’alimento. I carciofi sott’olio infatti sono commercializzati in vasetti di vetro dal peso di 280 grammi ciascuno (154 grammi sgocciolato). Il produttore avvisa i clienti che avessero già acquistato il prodotto con lotto e scadenza sopra indicati di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.
Richiamato Hummus per Salmonella spp
Nelle scorse ore richiamati anche una serie di lotti di Hummus a base di ceci prodotti dalla ditta Amvrosia nel proprio stabilimento in Grecia. Si tratta di Hummus, salsa a base di ceci, venduti a marchio Zorbas, Primia e Conad richiamati per possibile presenza di Salmonella spp in una delle materie prime utilizzate.
I prodotti interessati sono venduti in vaschette da 200 grammi appartenenti ai lotti 110601 con la scadenza 08/09/2026 (Zorbas); 160601 con la scadenza 13/09/2026 e 230601 con la scadenza 20/09/2026 (Primia); e 90601 con scadenza 06/09/2026, 90602 con scadenza 06/09/2026, 160601 con scadenza 13/09/2026, 180601 con scadenza 15/09/2026 e 230601 con scadenza 20/09/2026 (Conad). I clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti a questi lotti sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.