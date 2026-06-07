Richiamate uova fresche Bio per rischio salmonella, l’allerta del Ministero della salute: “Non consumatele”

Sono nove i lotti di uova fresche da agricoltura biologica categoria A richiamati dal commercio a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di salmonella typhimurium.

Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato richiamo dal commercio di numerosi lotti di uova fresche biologiche a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di salmonella. Oggetto del richiamo sono le uova fresche da agricoltura biologica categoria A vendute in varie confezionamenti a marchio Bio Fattoria.

Le uova ritirate dal commercio sono prodotte dalla Società agricola Fattoria Paradello nel loro stabilimento di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Come spiega l’avviso di richiamo, datato 5 giugno 2026, il richiamo delle uova è scattato a causa dell’isolamento di salmonella typhimurium nelle uova.

Sono ben nove i lotti di uova bio richiamati in autonomia dal produttore dopo che i test hanno rilevato la presenza di salmonella nei campioni analizzati: si tratta dei numeri 200526, 210526, 220526, 230526, 240526, 250526, 260526, 270526 e 280526 con scadenza fissata rispettivamente al 17/06/2026, 18/06/2026,19/06/2026, 20/06/2026, 21/06/2026, 22/06/2026, 23/06/2026, 24/06/2026 e 25/06/2026.

Le uova oggetto del richiamo sono vendute con vari formati: in confezioni da 4 per 0.270 GR; in confezioni DA 6 per 0.400 GR e in confezioni da 30 per 1.9 chilogrammi. Le uova non sono più in vendita dopo l’allerta alimentare ma per chi avesse già acquistato alcune delle confezioni con lotto e scadenza sopra indicate, si avverte di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita di acquisto.

Come spiega l’Istituto Zooprofilattico la Salmonella Typhimurium è uno dei ceppi più frequenti di salmonella. Quest’ultima è una delle principali cause di tossinfezione alimentare nell’uomo. Le infezioni provocate da salmonella si distinguono in forme tifoidee in cui l’uomo rappresenta l’unico serbatoio del microrganismo, e forme non tifoidee, causate dalle cosiddette salmonelle minori (come S. typhimurium e la S. enteritidis), responsabili di forme cliniche a prevalente manifestazione gastroenterica.