Rischio salmonella, si allarga l’allerta alimentare: altre uova fresche richiamate dal Ministero

Sul sito del ministero della Salute pubblicato un nuovo richiamo di uova fresche. Il prodotto è commercializzato da Eurospin Italia: si chiede di non consumare le uova e riportarle al punto vendita.

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Si allarga l’allerta alimentare che riguarda dei lotti di uova fresche. Sul sito del ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami alimentari, è stato pubblicato un nuovo avviso di richiamo per rischio microbiologico che segue quello di alcuni giorni fa. Oggetto del nuovo richiamo un lotto di uova fresche del marchio Delizie del Sole.

Il comunicato pubblicato il 3 agosto sul sito del ministero porta la data del 23/07/2026. Il prodotto è commercializzato da Eurospin Italia S.p.a., il lotto di produzione è il seguente:1IT040VR006. Nell’avviso del ministero della Salute si legge anche il marchio di identificazione dello stabilimento produttore che è IT Q8C3N. Il produttore è Agricola Tre Valli Soc. Coop. con sede dello stabilimento in Via Aeroporto 18 37060 Caselle di Sommacampagna. Le uova fresche richiamate dal mercato, con data di scadenza il 4 agosto, sono vendute in confezioni da 6 pezzi dal peso di 348 grammi. Il motivo del richiamo è il rischio microbiologico salmonella enteritidis.

Nelle avvertenze il ministero spiega che il lotto di produzione oggetto del richiamo è identificabile con codice ISTAT 1IT040VR006 e scadenza 04/08/2026 e che queste informazioni sono presenti sul guscio dell'uovo. Si chiede quindi di non consumare il prodotto e riportarlo al punto di vendita per la sostituzione.

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La salmonella enteritidis è uno dei batteri più comuni responsabili della salmonellosi, un'infezione gastrointestinale trasmessa principalmente attraverso il cibo. L'infezione avviene ingerendo cibo o acqua contaminati dal batterio e le uova sono proprio tra i principali veicoli d’infezione. Nella maggior parte dei casi è una infezione che si risolve spontaneamente con riposo e reidratazione, ma può diventare pericolosa per bambini piccoli, anziani e soggetti fragili.