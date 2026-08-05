Il Ministero della Salute richiama cinque tipi di ramen: quali sono e i lotti da verificare

Il Ministero della Salute ha richiamato il Miso Piccante Ramen perché prodotto in uno stabilimento non autorizzato. È possibile riportare il prodotto al punto vendita nel quale si è effettuato l’acquisto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato cinque diversi tipi di ramen dello stesso produttore. L'avviso è stato pubblicato nella sezione dedicata del sito, allo scopo di avvisare i cittadini e invitare coloro che hanno già comprato i prodotti a riportarli in negozio.

Gli avvisi sono stati pubblicati il 4 agosto portano la data del 28 luglio 2026. Sono tutti commercializzati da Shinzui ramen di Toyama Melgar Jose Miguel nello stabilimento di via Achille Grandi 4/6 20068 Peschiera Borromeo, a Milano.

I ramen richiamati sono:

Miso ramen, con lotto di produzione 260212MIS e scadenza il 11-02-2027;

Miso ramen piccante, con lotto di produzione 260217MIPS e scadenza il 16-02-2027;

Shoyu ramen, con lotti di produzione 2602138H08 – 260217MIPS e scadenza il 12-02-2027;

Tantan ramen, con lotto di produzione 260216TANS e scadenza il 15-02-2027;

Tonkotsu ramen, con lotti di produzione 260211TONS – 260217MIPS e scadenza il 10-02-2027;

I ramen richiamati sono venduti in confezioni singole dal peso di 620 grammi. Il motivo del richiamo per tutti è da ricercarsi nello stabilimento non autorizzato.

Il richiamo del Ministero della Salute

Inoltre, il Ministero specifica che la data riportata sul richiamo fa riferimento alla prima lista di distribuzione dei prodotti. Per lotto e scadenza tenere in considerazione quanto sopra riportato, e allega poi l'immagine a scopo identificativo.

Il ramen richiamato dal Ministero della Salute

Nelle avvertenze il Ministero chiede espressamente ai cittadini di non consumare il prodotto qualora lo avessero acquistato, e nel caso fosse già presente in casa di riportarlo al punto di vendita.

La cucina asiatica, in particolare quella giapponese, è ormai sempre più parte delle nostre abitudini alimentari. Grazie alla popolarità di anime, manga e artisti, sempre più persone si sono appassionate a questa cultura, e una simile fascinazione, in un paese come l'Italia, non può non toccare anche la sfera alimentare. Crescono infatti i ristoranti etnici, e sempre più marchi offrono varianti di piatti tradizionali in chiave asiatica, e moltissimi hanno iniziato ad avere in dispensa anche noodles e ramen.

Il problema sorge quando vengono prodotti, o importati, alimenti non approvati dal Ministero italiano, come in questo caso.